Auf eisernen Sohlen

Ulrich Purtz hat jede Menge Hufeisen. Glücksbringer, wie der Volksmund sagt. "Aber eigentlich sollen ja nur die Hufeisen Glück bringen, die man zufällig auf der Straße findet. Und das kommt selten vor", weiß der Lieberoser. Alle abgelatschten Hufeisen, die er von den Pferdefüßen entfernt, hebt er auf. "Bei mir kommt keins in den Schrott. Denn die Zahl der Abnehmer ist groß." Kinder würden gern Hufeisen bemalen, auch das Hufeisenwerfen sei wieder in Mode gekommen.

Manche sagten auch, man müsse das Hufeisen mit der Öffnung nach oben aufhängen, damit das Glück hineinfalle. "Jeder erklärt sich was anderes", hat Purtz keine eindeutige Antwort. Er zitiert dann gern seinen Spruch: Ob mir's gelang bei Tag und Nacht mein eignes Glück zu schmieden. Oft hab ich anderen Glück gebracht, mein Lohn war Schweiß und Frieden."

Ulrich Purtz ist in dritter Generation Hufschmied. Die alte Schmiede in Lieberose, in der schon sein Großvater gearbeitet hat, steht noch. Dass sein Beruf vom Aussterben bedroht ist, wie viele andere Handwersgilden, kann er nicht sagen. "Im Gegenteil, es gibt wieder mehr Hufschmiede, seitdem das Freizeit- und Sportreiten und das Fahren mit Kremsern und Kutschen zugenommen hat." Moderne Technik werde auch in Zukunft den Hufschmied nicht ersetzen können, glaubt Purtz, der seit seiner Kindheit mit Pferden vertraut ist. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Roboter erledigen können. Denn jedes Hufeisen muss individuell angepasst und bearbeitet werden."

Wie das funktioniert, zeigt er beim Beschlagen der Pferde bei Michael Külper, der in Birkholz seit zehn Jahren einen Nebenerwerbsbetrieb für Kutsch-und Kremserfahrten betreibt. Seine sieben Pferde bekommen heute einen Winterbeschlag: In das Hufeisen wird ein Gummiring eingelegt, der verhindern soll, dass Schnee (sollte er tatsächlich noch kommen) am Eisen anbackt. "Wir nennen das Aufstollen", erklärt der Fachmann. Zusätzlich möglich sind Stahlstifte, die wie Spikes wirken und das Ausrutschen auf glattem Boden verhindern.

Aber bevor das neue Hufeisen angesetzt wird, muss erst das alte entfernt, der Huf mit speziellem "Pediküre-Werkzeug" ausgeschnitten und abgeschliffen werden. Das neue Eisen wird warm angepasst. Dieses bringt der 57-Jährige in seinem mobilen, gasbetriebenen Schmiedeofen zum Glühen und drückt es unter Zischen und Qualmen auf den Huf. "Das sieht für den Laien gefährlich aus, aber das Pferd merkt nichts", sagt Purtz, "denn ich arbeite am toten Horn." Je nach Belastung und Abnutzung hält ein Hufeisen sechs bis acht Wochen.

Hufschmiede, weiß Purtz, gibt es seit 2000 Jahren, seitdem der Mensch in der Lage ist, Eisen zu bearbeiten. Davor habe man die Hufe mit Bast, Holz oder Leder umwickelt. Seine Hufeisen könnte Purtz auch selber aus Flacheisen herstellen. Das aber sei zu aufwendig. Sie werden heute industriemäßig hergestellt. Purtz bezieht sie in der Regel von der Firma Werkmann aus Holland.

Obwohl er mit scharfen und heißen Sachen und am lebenden Tier arbeitet - verletzt hat sich der "Staatlich geprüfte Hufbeschlagsschmied" bisher nur selten. Vor eineinhalb Jahren habe ein Pferd mal geschlagen, dabei sei das Messer in die Hand gerutscht. "Aber alles halb so schlimm", sagt der optimistische, fröhliche Mann, der ständig von Hufeisen umgeben ist. Wie viele Pferde er im Jahr beschlägt und ob ein Hufschmied gut mit seinem Verdienst leben kann, will er nicht sagen: "Über Geld und Stückzahlen rede ich nicht."