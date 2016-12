Eisbrecher in der Kiesgrube

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Trotz einer dünnen Eisschicht ließen sich etwa 20 Mutige am Freitag nicht davon abhalten, ein Erfrischungsbad in der Kiesgrube zu nehmen. Klaus-Dieter Eisert stürzte sich als Erster hinein, oder besser gesagt, er ging ganz vorsichtig - mit einer Hacke in der Hand, die er immer wieder durchs Wasser wedelte. Seine Funktion? Eisbrecher. "Auch an so einer dünnen Eisschicht kann man sich schneiden", erklärte er später. "Das haben wir schon oft erlebt." Sein Nachbar nickte: "Ja, die Kanten sind ganz schön scharf."