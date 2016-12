Ruhig die Rentner ins Boot holen

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (RA) So eng wie im Herbst 2016 war der Terminkalender im Schulsport selten gestrickt gewesen. "Wir mussten die Kreisfinals weitgehend abschließen", blickt Axel Simon auf den heißen Herbst. Denn im Januar stehen schon die Regionalfinals an.

Tippgeber: In Breddin war Gerd-R√ľdiger Schr√∂der (in Blau) lange Jahre Sportlehrer. Er ist zwar Rentner, aber z√§hlt weiterhin zu den Wettkampfrichtern oder Betreuern von Schulteams. © MZV

Axel Simon koordiniert die Wettbewerbsserie "Jugend trainiert für Olympia" auf unterster Ebene, also im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Das sind bislang neun Turniere gewesen. Start war am 21. September im Fußball, Ende am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien. "Es ist für uns in diesem Jahr so problematisch, weil der Schuljahresbeginn so spät war." Drei, vier Wochen fehlen, rechnet Axel Simon vor. Auch 2017 ist die Spanne der Kreisturniere klein, erst 2018 enden für Brandenburger die Sommerferien wieder früher (17. August).

Mit dem zeitlichen Druck kann das Team um den Ruppiner Schulsportkoordinator noch umgehen. Mit der sinkenden Teilnehmerzahl nicht. "Ich appelliere an die Schulleiter", so Simon, "ihre Schüler und auch Lehrer für ,Jugend trainiert' freizustellen. Diese Vergleiche sind unglaublich wichtig für die Schüler, weil sie nicht mehr im eigenen Saft schmoren, sondern Vergleichsmöglichkeiten bekommen." Zwar sei der Trend in OPR nicht ganz so extrem wie in anderen Kreisen, liest er aus der Statistik ab. Doch "uns fehlt der Elan vor allem der jüngeren Lehrer". Dieses Thema soll auf die Tagesordnung einer Beratung von Schulleitern gesetzt werden, sieht Simon Unterstützung durchs Schulamt. Finden sich enthusiastische Sportlehrer, dann bekomme jede Schule etwas auf die Beine gestellt. Das oft gehörte Argument des Stundenausfalls lasse er nicht einfach gelten. "Die Schulen müssen ja nicht zwangläufig einen Lehrer für die Turniere aus dem Stundenprogramm boxen. Eine Lösung ist das Einbeziehen von ehemaligen Lehrern." Diesen Weg geht zum Beispiel die Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule. Am Donnerstag voriger Woche zählten die Ex-Sportlehrer Gerd-Rüdiger Schröder und Reinhard Hebekerl zum Betreuerstab der Volleyballer, Hebekerl ist 61 Jahre und seit kurzem ebenso in Rente wie der schon 74-jährige Schröder.

Axel Simon: "Manchmal sind es auch Eltern oder Angehörige wie im Fall der Flecken Zechliner Grundschule, auf die die Schulen gern zurückgreifen." Für Flecken Zechlin betreute Patrick Jähn die Fuß- und auch die Handballer im Herbst.

"Besser kann ein Kreis die Wettbewerbe nicht vorbereiten, die Kinder werden mit dem Bus abgeholt und wieder zur Schule gebracht", zeigt sich Axel Simon stolz auf den Stand in Ostprignitz-Ruppin - auch dank des Fördervereines. "Wir stellen qualifizierte Kampfleiter, das Material ist topp, die Hallen oder Sportplätze sind topp - doch Wettkämpfe leben nun mal von Wettkämpfern." Aktuelles Beispiel: In der Wettkampfklasse II kämpften am 22. Dezember lediglich vier Mädchen- und vier Jungenmannschaften im Kreisfinale Volleyball. Elf Schulen hätten melden können. Es gab schon Jahre, da "hatten wir überlegt, diese beiden Turniere in zwei Hallen auszutragen", erinnert sich Simon.

"Jugend trainiert" wird nach den Winterferien im Volleyball der Jüngsten auf Kreisebene fortgesetzt. Auf Landesebene geht es bereits in der ersten Januarwoche weiter. Auch die Handballer kämpfen noch im Januar um die Quali fürs Landesfinale.