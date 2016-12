Bis zum 11:11 auf AugenhÃ¶he

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Mit einem vorgezogenen Rückrundenstart in der höchsten Handball-Landesspielklasse (Brandenburgliga) hat sich die männliche B-Jugend des HC Angermünde aus dem Sportjahr 2016 verabschiedet. Leider gelang daheim auch in der achten Saisonpartie kein Punktgewinn.

Die Angermünder empfingen das Team des SSV Falkensee, welches als Tabellenzweiter bisher lediglich die Spitzenbegegnung mit dem verlustpunktfreien Tabellenführer Oranienburger HC verloren hatte. Die Heim-Vertretung, die am 8. Januar beim HSC Frankfurt (7.) erst ihr letztes Vorrunden-Match bestreiten wird, hatte leider nicht ihren kompletten Kader zur Verfügung - zwei Spieler waren familiär verhindert, ein Akteur hatte sich noch im Vortagstraining verletzt. Deshalb wurde ein weiterer C-Jugendspieler ins Aufgebot berufen.

Das Hinspiel in Falkensee hatten die Uckermärker Anfang Oktober deutlich mit 20:37 verloren. Trotz der besonderen Umstände wollten sie diesmal die Sache besser machen und dafür die gewonnenen Erfahrungen der zurückliegenden Spiele in die Waagschale werfen.

Die Randberliner gingen zunächst in Führung (0:1, 1:2), doch die Angermünder Jungs glichen postwendend aus und konnten sogar mit engagierten Spielzügen selbst mit einem kleinen Polster in Front ziehen (4:2, 5:3). Die Gäste waren jedoch nur kurz beeindruckt, erhöhten ihrerseits das Angriffstempo und kamen wieder zum Ausgleich (6:6), ehe dem HCA beim 7:10 so langsam die Felle davon zu schwimmen drohten.

Eine Auszeit des Angermünder Übungsleiters aber unterbrach den Falkenseer Angriffswirbel. In der Folge konnten die Uckermärker mit mehr Risiko im schnellen Angriff und Konter sogar beim 11:11 wieder den Ausgleich erzwingen. Der Gästetrainer nahm nun seinerseits eine Auszeit, denn er hatte sich sicherlich den Spielverlauf anders vorgestellt. Danach gingen seine Spieler wieder energischer zu Werke, was den Halbzeitstand von 12:15 brachte.

,,Murphys Gesetz" (alles, was schief gehen kann, wird auch schief gehen) sollte aus Gastgebersicht in Kraft treten. In einer der letzten Aktionen vor der Pause verletzte sich ein weiterer HCA-Spieler und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Die erforderlichen Umstellungen zur zweiten Halbzeit im Angermünder Aufbauspiel sowie in der Deckung verliefen nicht unproblematisch. Zwei Strafzeiten machten es nicht leichter.

Falkensee enteilte (12:20, 15:25), aber jeder eingesetzte Angermünder gab sein Bestes -egal, ob auf seiner angestammten Position oder nicht, sodass man wieder ein ausgeglichenes Spiel erzwang. Am Ende stand mit 19:30 dennoch eine deutliche Heimniederlage zu Buche, bei der sich aber kein Spieler zu schämen brauchte, waren doch trotz der Umstände die Fortschritte deutlich erkennbar.

Nach der angedeuteten Partie in Frankfurt am zweiten Januar-Sonnabend tritt für das HCA-Team eine mehrwöchige Liga-Punktspielpause ein - erst am 18. Februar ist man mit einem Heimspiel gegen den Ludwigsfelder HC (3.) wieder im Rennen.

Angermünde: Rose, Fährmann (1 Tor), Wenck (4), Hinz (2), Buchweitz, Kurth (7/ 1 Siebenmeter), Riedel (3), Effenberger (2), Lüben, Neumayer; Mannschaftsverantwortliche: Abel, Rissmann