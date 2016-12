Erneut stÃ¼rzt Baum auf Stromleitung

artikel-ansicht/dg/0/

Zootzen (GZ) Erneut ist ein Baum in eine Mittelspannungsleitung gefallen und hat am Freitag die Stromversorgung in mehreren Orten im Norden Oberhavels unterbrochen. Von 10.19 bis 12.07 Uhr waren rund 800 Kunden von der Stromsperre betroffen, nachdem ein Baum auf die Leitung zwischen Fürstenberg und Zootzen gestürzt war und alle drei Leitungen sowie vier Mastfelder in die Tiefe gerissen hatte. Nach dem Umschalten auf eine andere Leitung waren die Orte Neuthymen, Zootzen, Bredereiche, Teile von Dannenwalde und Boltenhof mittags wieder am Netz. Allerdings waren einige Haushalte, darunter auch die Unterkunft für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge im Waldhof Zootzen und die benachbarte "Neustart"-Einrichtung weiter ohne Elektrizität, weil die Stromversorgung für 20 Kunden nicht sofort wieder hergestellt werden konnte. "Unsere Monteure sind draußen und versuchen den Schaden zu beheben. Bis zum Abend sollten die letzten Kunden wieder versorgt werden", stellte Edis-Unternehmenssprecher Horst Jordan in Aussicht, ohne einen konkreten Zeitpunkt zu nennen. Am Dienstag waren im Norden Oberhavels 1 700 Haushalte zeitweise ohne Strom.