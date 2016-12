Kinderreichtum 2.0

artikel-ansicht/dg/0/

Wer mehr als zwei Kinder hat, musste sich schon zu DDR-Zeiten dumme Sprüche anhören. Kurz nach der Wende erst recht. Schnell wurden Eltern mit drei und mehr Kindern in die asoziale Ecke gestellt. Doch es gab sie immer und in jüngster Zeit wieder verstärkt, jene Mütter und Familien, die sich bewusst für Kinderreichtum entscheiden. Mandy Koschnitzke ist so eine junge Mutter, die sich selbstbewusst für ihre Kinder Mia (6), Jason (8) und Laura (11) entschied und heute von großem Glück erzählt, wenn sie von ihrer Familie berichtet.

Kinder und Familienglück gelten immer mehr jungen Frauen und Männern offenbar wieder als Wert, die Lebensumstände, als hinreichend gut und gesichert und das Umfeld als kinderfreundlich und lebenswert, um Familien zu gründen und Kinder zu zeugen.

Schwedt verliert nach wie vor an Einwohnern, darunter natürlich auch jene Frauen im gebärfähigen Alter. Dennoch stieg die Zahl der Geburten. 2015 wurden 195 Schwedter Babys geboren, in diesem Jahr erblickte das 200. Baby am 29. Dezember das Licht der Welt. In der gleichen Zeit sank die Zahl der Frauen zwischen 15 und 45 Jahren in der Stadt um 35 weiter auf 3854.

Noch phänomenaler ist der Anstieg der sogenannten Fruchtbarkeitsziffer, also die Zahl der Lebendgeborenen je 100 Frauen im gebärfähigem Alter zwischen 5 und 45 Jahren. Diese Ziffer stieg 2014 erstmals seit der Wende im Jahr 1989 wieder auf den Wert über 50 und wird voraussichtlich auch 2016 einen neuen Rekordwert erreichen, der an Fruchtbarkeitswerte zu DDR-Zeiten von 55 Prozent erinnert. Hingegen lag 1993 und 1995 diese Ziffer unter 25.

Dr. Wenzel Nürnberger, Chefarzt der Schwedter Kinderklinik, bestätigt den erfreulichen Trend. 363 Kinder wurden 2016 bis gestern im Kreißsaal des Krankenhauses geboren. "Die Geburtenzahl bleibt damit auf vergleichbarem Niveau trotz der negativen demografischen Entwicklung. Dabei ist der Anteil von ausländischen und geflüchteten Müttern sehr gering. Wir beobachten, dass sich die Einstellung gegenüber Kindern in der Gesellschaft positiv entwickelt. Und ich glaube auch, dass Schwedt sehr kinder- und familienfreundlich ist", so Dr. Nürnberger. Es sei keineswegs normal, dass eine Stadt mit 30 000 Einwohnern so viel für Kinder zu bieten habe wie Schwedt. Dazu zählt er Schwimmbad, Kino, Theater, Spielplätze, Sportstätten bis hin zur Kinderabteilung der Stadtbibliothek, ebenso eine gute medizinische Versorgung, ausreichende Kitaplätze oder Angebote wie das Netzwerk Gesunde Kinder. Von den 2600 Familien mit Kindern in Schwedt haben 1700 ein Kind, 733 zwei Kinder und 127 drei Kinder. 32 Familien haben vier Kinder und 9 Familien fünf oder mehr Kinder. Der Anteil von Familien mit mehreren Kindern ist in den vergangenen Jahren leicht gestiegen.