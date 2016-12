Noch-Bahnwerker in Schockstarre

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Urplötzlich steht das gerettet geglaubte Bahnwerk wieder auf der Kippe - und nicht nur die im Betrieb verbliebene Belegschaft verfällt kurz vor dem Jahreswechsel in Schockstarre. Erhebliche Mängel beim Brandschutz, von denen sie zu spät erfahren habe und deren Beseitigung 2,4 Millionen Euro kosten würde, und den noch immer nicht unter Dach und Fach gebrachten Haustarifvertrag gibt die EBW Eisenbahnwerk Eberswalde GmbH als Gründe dafür an, dass es Anfang 2017 zu betriebsbedingten Kündigungen oder gar zur Schließung des Werkes kommen könnte. Mit diesen Aussagen trübt die Tochterfirma des Investors Quantum Capital Partners AG die Vorfreude vieler Eberswalder und Barnimer auf die Partys zum Jahreswechsel erheblich.

"Unsere Begeisterung hält sich in Grenzen", sagt Andreas Hoffmann, der erst seit wenigen Wochen dem Betriebsrat im Noch-Bahnwerk vorsteht, mit unüberhörbarem Sarkasmus. Für die Mitarbeiter sei die Hiobsbotschaft überraschend gekommen. Er gehe davon aus, dass das nach Weihnachten verschickte Schreiben einen weiteren Schrumpfungsprozess eingeleitet habe. "Jetzt werden sich noch mehr Beschäftigte überlegen, ob sie beim neuen Betreiber anfangen oder doch lieber bei der Bahn bleiben, auch wenn sie dafür in Kauf nehmen müssten, an einen anderen Standort versetzt zu werden", betont der Betriebsrat, der sich nicht vorstellen kann, dass im Werk noch einmal Proteste aufflammen. Für Mahnwachen oder Demos habe niemand mehr die Kraft.

Für Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski wäre es ein fatales Signal, gerade jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. "Ich bin fest davon überzeugt, dass Quantum und Bahn den Willen haben und dazu in der Lage sind, das Brandschutzproblem zu klären", sagt das Stadtoberhaupt, das für den Standort-Erhalt kämpft, seit im Oktober 2014 die Stilllegungspläne verkündet worden waren. Nach vielen Gesprächen mit Quantum-Verantwortlichen und dem designierten Werkleiter in Eberswalde nehme er dem Investor ab, dass der den Betrieb voranbringen wolle. Der Bürgermeister hält den ausstehenden Tarifabschluss für das eindeutig größere Problem - und sieht dabei vor allem die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG in der Pflicht. Die habe nicht allein eine tarifpolitische, sondern auch eine strukturpolitische Verantwortung, urteilt er. "Die EVG muss über ihren Schatten springen", fordert Friedhelm Boginski. Das Unternehmen brauche eine reale Chance, sich am Markt zu behaupten, die nicht durch zu hohe Personalkosten geschmälert werden dürfe, die zum Bleiben entschlossenen Mitarbeiter brauchten endlich die Gewissheit, das es für sie weitergehe. "Was nützt ihnen ein Lohn auf Bahn-Niveau, wenn sie pendeln oder umziehen müssen?", fragt der Bürgermeister, der am Montag an einer von der EBW Eisenbahnwerk Eberswalde GmbH einberufenen Belegschaftsversammlung teilnehmen und dem Personal Mut machen will.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stefan Zierke spricht in einer ersten Stellungnahme von einer "dramatischen Entwicklung". Es sei peinlich, dass die Bahn in den Übernahmegesprächen mit Quantum offenbar nicht oder nicht ausreichend auf die Brandschutzmängel hingewiesen habe. Jetzt seien alle Ebenen - Bund, Land, Kreis und Stadt - aufgerufen, vermittelnd in den Konflikt einzugreifen. "Das Wichtigste ist der Standort-Erhalt", sagt er.

Für den Stadtverordneten Carsten Zinn vom Alternativen Wählerbündnis Eberswalde steht fest, dass die Kolleginnen und Kollegen der EVG seinen hohen Respekt verdient hätten. "Und zwar in ihrem aktiven Kampf darum, für die verbliebenen Mitarbeiter einen Haustarif anzustreben, der nicht Türen und Tore für Niedrig- und Dumpinglöhne öffnet", betont der Volksvertreter.

Sein CDU-Kollege Dietmar Ortel findet: "Der neue Investor sollte sich seiner Verantwortung für die Mitarbeiter und den Standort bewusst sein".