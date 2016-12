Rock'n'Roll im Blut

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Spätestens wenn man nach Weihnachten viele Autos vor dem Club Marchwitza parken sieht, weiß man, dass der Veranstaltungsort sein traditionelles Jahresabschlusskonzert feiert. Bei stürmischem Wetter hatte es etliche Besucher in das Kulturwohnzimmer des Vereins InterKultur VielFarben hineingeweht, um zwei bald gegensätzlich anmutende Bands zu erleben. Auf dem Programm standen zum einen Otitis Media aus Frankfurt und King Kreole aus Leipzig. Während sich die heroisch kränkelnd klingende Band dem Deutsch-Punk verschrieben hatte, widmete sich King Kreole dem Rock 'n' Roll in all seinen Facetten.