Sprung ins kalte Wasser

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Traditionell nutzt Bürgermeister Andreas Schulz (SPD) einen der letzten Arbeitstage im alten Jahr, um im Pressegespräch zurück- und vorauszuschauen. Das nehmen wir diesmal zum Anlass, einiges, was die Stadt derzeit bewegt, genauer in den Blick zu nehmen. Heute: die überraschende Entscheidung, das neue Schwimmbad zu bauen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541156/

Es war ein Paukenschlag, als mitten in die Diskussion zum Hennigsdorfer Haushalt für 2017 der Vorschlag platzte, endlich das Stadtbad zu bauen. Die Nachricht, die Ende November kam, war auch deshalb eine faustdicke Überraschung, weil in Sachen Stadtbad die Stadtverordneten die Initiative ergriffen. Über Jahre hatte Bürgermeister Andreas Schulz (SPD) jeden diesbezüglichen Vorschlag der Abgeordneten - unter anderem aus den Reihen der CDU - mit Verweis auf die schlechte Haushaltslage abgebügelt. Eine Kreditaufnahme für das Projekt, so Schulz, sei viel zu riskant. Genau das aber haben die Stadtverordneten jetzt vorgeschlagen. 20 Millionen Euro soll sich die Stadt von Banken borgen, damit die Stadtwerke das Bad bauen können.

Kann sich die Stadt das Bad nun plötzlich leisten? "Diese Frage wird man nicht so schnell beantworten können", bleibt der Bürgermeister weiterhin vorsichtig. Aber: Während er zur Schwimmbad-Diskussion im Parlament weitestgehend schwieg, sagte er im Pressegespräch: "Die Finanzlage der Stadt hat sich wieder ein Stück stabilisiert." Weshalb aber ergriff er dann - wie es bei Hennigsdorfer Großprojekten in der Regel üblich ist - nicht selbst die Initiative? "Das Thema ist für eine persönliche Profilierung nicht geeignet", argumentiert der Bürgermeister.

Im September 2017 findet die Bürgermeisterwahl statt. Auch wenn sich Schulz bisher zu einer Kandidatur noch nicht geäußert hat, wird davon ausgegangen, dass er wieder antritt. Ist die Entscheidung für das Bad, für die die SPD mit Wissen des Bürgermeisters die Initiative ergriffen hatte, eine früher Start in den Wahlkampf? Eine klare Antwort darauf bleibt Schulz schuldig: "Nehmen Sie es einfach so hin."

Der Rathauschef weiß, dass mit der Entscheidung für den Neubau über zwei Jahrzehnte finanziell "dicke Bretter gebohrt werden müssen". Schon investierte Mittel, der Bau selbst und die Zinsen für die Kredite lassen die Kosten auf rund 26 Millionen Euro steigen. Da die Kostenplanungen bereits mehrere Jahre alt sind, wird vermutet, dass der Bau noch teurer wird. Dazu kommt ein weiteres - auch finanziell nicht unerhebliches - Problem: das alte Schwimmbad. "Das ist unsere geringste Sorge", sagt der Bürgermeister, wenn er auf die Nachnutzung des Auqa-Stadtbads angesprochen wird. Klar ist auf jeden Fall: Sollte das alte Bad für eine neue Nutzung umgebaut werden, entstehen erhebliche Kosten. Wird es abgerissen, muss die Stadt ebenfalls tief ins Portemonnaie greifen. So ist mittlerweile nicht auszuschließen, dass das Vorhaben mit allen Nebenkosten schnell an der Marke von 30 Millionen Euro kratzen könnte.

Trotz dieser Belastung hält Schulz "die Vorgehensweise nach wie vor für richtig. Oder wollen wir es hinnehmen, dass es das Angebot Stadtbad irgendwann nicht mehr gibt?" An der Ausstattung des neuen Bades soll gegenüber der bisherigen Planung übrigens nicht gespart werden. So wird es unter anderem dabei bleiben, dass das Schwimmbecken einen heb- und senkbaren Boden erhält.

Kurz nach der Entscheidung im Stadtparlament wollte das Rathaus beim Kreis die Unterlagen zur Genehmigung der Kredite einreichen, spätestens bis Jahresende, versprach Schulz. Bis kurz vor Weihnachten standen diese Unterlagen, so Kreissprecher Ronny Wappler, der Kommunalaufsicht aber noch nicht zur Verfügung.