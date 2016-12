Gnadenschuss fÃ¼r Hund

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (sk) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 167 ist am Donnerstagmorgen ein Hund so schwer verletzt worden, dass er durch einen Polizeibeamten erschossen werden musste. "Dem Kollegen blieb nichts anderes übrig, als das arme Tier von seinem Leiden zu erlösen", sagte Sprecher Stefan Möhwald von der Polizeidirektion Ost mit Sitz in Frankfurt (Oder). Der Hund war gegen 7.50 Uhr zwischen Tornow und Hohenfinow von einem Renault Megane erfasst worden. Dem Autofahrer ist nach Polizeiangaben nichts passiert. Wie hoch der Sachschaden am Auto ist, wurde nicht mitgeteilt. Um die Entsorgung des Kadavers haben sich die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr gekümmert.