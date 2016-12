AG Flugplatz in der Warteschleife

artikel-ansicht/dg/0/

Dass diese Entscheidung von herausragender Bedeutung sei, machte Richter anlässlich der jüngsten Sitzung der Granseer Stadtverordneten deutlich. Weil es keine Kontakte derzeit zu dem Betreiber des Flugplatzes gebe - der Fallschirmsprung-Firma Go Jump - ruhen jetzt die Erwartungen auf besagtem Bescheid der Oberen Luftfahrtbehörde.

Keineswegs treffe es allerdings zu, dass der "Gesprächsfaden gerissen" sei mit Go Jump, betonte Richter unter Hinweis auf entsprechende Berichte. "Es kann nämlich ein Gesprächsfaden dann nicht reißen, wenn er nie aufgenommen wurde", erklärte Manfred Richter mit Hinweis auf die Verweigerung der Firma, sich in die Arbeitsgemeinschaft einzubringen.

Zur Sprache kam das Thema während der Ratssitzung, als Marc Berger von der Fraktion Bürger für Gransee sich nach dem Fortgang der Arbeit in der AG Flugplatz erkundigte: "Die Gruppe hat schon lange nicht mehr getagt.

Man hört immer nur, dass sich ein nächstes Treffen hinauszögert, weil es Gespräche zwischen der Amtsverwaltung und dem Betreiber des Flugplatzes gibt", merkte Berger an, der auch der Bürgerinitiative "No Jump" angehört. Das verneinte Richter, es gebe keine Hintergrundgespräche. "Allerdings sind wir weiter in Kontakt mit dem Fallschirmspringerverein", fügte er hinzu. Der Verein verfügt über die Genehmigung für Fallschirmsprünge und deshalb für eine Nutzung des Granseer Flugplatzes in diesem Sinne.

Bei den Bemühungen gegen Fluglärm war im April dieses Jahres in Gransee das System Metafly vorgestellt worden - mit dessen Hilfe die Errechnung von Flugzeuglärm auf Basis der Flugzeug-Telemetriedaten möglich sein soll.

Zu diesem Zweck müssten aber die Go-Jump-Flugzeuge mit dieser Technik nachgerüstet werden. Das scheiterte aber an der Weigerung des Unternehmens, in der AG mitzuarbeiten. Bereits damals stieß diese Verweigerung auf wenig Verständnis.