Millionen fÃ¼r den StÃ¤dtebau

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541163/

In Brandenburg sind insgesamtBundes- und Landesmittel in Höhe von 77,3 Millionen Euro vom Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung an 73 Städte und Gemeinden ausgereicht worden. Grundlage dafür waren die fünf Programme "Soziale Stadt", "Stadtumbau", "Städtebaulicher Denkmalschutz", "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" sowie "Kleinere Städte und Gemeinden".

Mit der Förderung werde das Ziel verfolgt, "die Städte als lebendige Orte für gutes Wohnen, für Begegnung, für Kultur und zum Einkaufen zu stärken", teilt Infrastrukturministerin Kathrin Schneider jetzt mit.

Den größten Anteil an den Fördermittel von den Städten in Oberhavel hat mit 1,025 Millionen Euro die Stadt Velten in diesem Jahr erhalten. Hennigsdorf folgt mit 997 000 Euro und Gransee erreicht mit einer Förderung in Höhe von glatt 900 000 Euro einen Spitzenplatz. Die Stadt Oranienburg hat in diesem Jahr 710 000 Euro erhalten und auch die Ackerbürgerstadt Kremmen ist mit 551 000 Euro dabei. Jeweils 50 000 Euro gingen schließlich an die Städte Fürstenberg, Liebenwalde und Zehdenick.

Mit den Fördermitteln und den kommunalen Eigenanteilen werden Gebäude, Straßen, Wege und Plätze modernisiert und barrierefrei umgebaut. Seit diesem Jahr macht das Land Brandenburg von der Möglichkeit Gebrauch, Kommunen in Haushaltsnotlage mit einem verringerten Kommunalen Kofinanzierungsanteil für Sanierungsprojekte zu entlasten.

Seit 1991 wurden im Land Brandenburg insgesamt rund 3,37 Milliarden Euro für Stadtentwicklungsprojekte bewilligt. Zusätzlich 300 Millionen Euro wurden aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) zur Verfügung gestellt.