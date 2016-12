Szenische Lesung in der Orangerie

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die Schauspieler Jörg Schüttauf und Holger Umbreit sind am 26. Januar in der Orangerie im Schlosspark zu erleben. Schüttauf gibt in der szenischen Lesung nach dem Bestseller von Jonas Jonassons "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" den Hundertjährigen. Die kultige Geschichte einer urkomischen Flucht ist zugleich die irrwitzige Lebensgeschichte eines eigensinnigen Mannes, den Schüttauf mit naiver Offenheit und lakonischem Witz spielt. Schüttauf ist vor allem als Frankfurter Tatort-Kommissar Fritz Dellwo bekannt. Umbreit ist als Schauspieler vor allem in "Die Rettungsflieger" und "Großstadtrevier" aufgetreten.