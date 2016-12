LÃ¶wenberger Tafelausgabe zieht um

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberg (GZ) In Löwenberg findet die Lebensmittelausgabe der "Zehdenicker Tafel" künftig im kommunalen Gebäude, Karl-Much-Straße 1a, statt. Das teilt Karin Claus vom Arbeitslosenverband Zehdenick mit. Demnach gilt die neue Regelung ab 3. Januar, also ab kommendem Dienstag. Vor allem weil der alte Standort, Friedrich-Ebert-Straße 27 zu marode ist, hatte die Gemeinde Löwenberger Land eine entsprechende Vereinbarung fristgemäß zum 31. Dezember gekündigt. In der neuen Verteilerstelle findet die Lebensmittelausgabe wie bisher in der Zeit von 13 bis 14.30 Uhr statt, heißt es. Außerdem informiert Karin Claus, dass die Sprechstunden der Außenstelle des Pflegestützpunktes Oranienburg im Mehrgenerationenhaus Zehdenick eingeschränkt werden: Unabhängige und kostenlose Informationen zu allen Fragen der Pflege werden ab 2017 nur noch jeden ersten, dritten und vierten Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr gegeben. Der erste Beratungstag ist somit der 3. Januar 2017.