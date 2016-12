Naturfilm fÃ¼r die ganze Familie

artikel-ansicht/dg/0/

Neubrück (MOZ) Der in Neubrück lebende Autor und Filmemacher Stephan Höferer hat eine neue DVD herausgebracht: "Mit den Augen eines Anglers". In dem 81-minütigen Streifen hat der 59-Jährige seine bewegendsten Erlebnisse und Emotionen festgehalten. Atemberaubende Aufnahmen aus der Luft und unter Wasser zeigen die phantastische Natur Brandenburgs und in einem kurzen Teil auch Bayerns in allen vier Jahreszeiten. Sehr viele Fischarten sind zu sehen - von der Plötze bis zum Wels. "Dennoch ist es kein Erklärfilm und nicht nur ein Film für Angler, sondern einer für die ganze Familie", empfiehlt Höferer. Es sei ein Naturfilm, in dem dargestellt werde, dass Angler, die oft an den Pranger gestellt würden, auch Naturschützer seien. "Sie halten die Ufer sauber und sorgen mit Besatzmaßnahmen für eine Fischvielfalt in den Gewässern", betont Höferer.