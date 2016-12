Auf und Ab bei den GebÃ¼hren

artikel-ansicht/dg/0/

Kita-Gebühren: Die größte Veränderung und vor allem eine Entlastung für Eltern wird es bei den Gebühren für die Betreuung in kommunalen Krippen, Kitas und Horten geben. Ab dem kommenden Jahr werden zwei Freimonate angerechnet. Durch die Einführung eines Geschwisterbonus werden Eltern mit mehreren Kindern entlastet. Für das älteste Kind muss die volle Gebühr bezahlt werden, für das zweite 50 Prozent, für das dritte 25 Prozent und alle weiteren Kinder sind frei. Die Stadt rechnet mit Mindererträgen in Höhe von rund 427000 Euro. Die Stadtverwaltung hatte zunächst ein Modell durchgerechnet, wo nur ein Freimonat vorgesehen war. In der Spitze lag da die Entlastung in einer Gehaltsgruppe bei 69 Euro pro Monat. Durch den zweiten Freimonat, der auf Antrag von Stadtverordneten mit berücksichtigt wurde, dürfte die Entlastung noch deutlicher ausfallen. Wegen der Kürze der Zeitgibt es dazu noch keine detaillierten Tabellen.

Friedhofs-Gebühren: Die Gebühren wurden für die drei städtischen Friedhöfe (Inselfriedhof, Schönfließ und Diehlo)neu kalkuliert. Grob kann man sagen: Die Gebühren für die Nutzungsrechte von Erdbestattungen, die im Schnitt sowieso teurer sind, werden teilweise deutlich billiger, Urnenbestattungen teurer. Die größte Senkung gibt es auf dem Friedhof Schönfließ für die Wahlgrabstätte Erdbestattung, die 616 Euro kostet, 687 Euro weniger als bisher. Die größte Steigerung gibt es bei der zweifachen Urnenbaumgrabstätte auf dem Inselfriedhof um 192 auf 1495 Euro.

Straßenreinigung und Winterdienst: Die Gebühren steigen durchgängig am stärksten für die Reinigung beziehungsweise für den Winterdienst von Gehwegen.

Friedrich-Wolf-Theater: Besucher müssen künftig nicht mehr ein extra Garderoben-Geld bezahlen. Das ist schon im Ticketpreis enthalten.

Abwasser und Trinkwasser: Der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue (TAZV) hat beschlossen, die Gebühr für die zentrale Abwasserentsorgung um weitere sechs Cent auf 2,32 Euro pro Kubikmeter zu senken. Voraussetzung dafür war, dass nur nicht bestandskräftige Altanschließerbeiträge zurückgezahlt werden. Wären alle Beiträge zurückgezahlt worden, wären die Gebühren kräftig gestiegen. Die Gebühr für die dezentrale Abwasserentsorgung bleibt gleich. Gleiches gilt für die Trinkwassergebühr.

Strom: Wer Kunde der Stadtwerke ist und viel Strom verbraucht, profitiert. Der Arbeitspreis sinkt um 0,26 Cent. Allerdings steigt der Grundpreis um fünf Euro auf 65 Euro, was für die ungünstig ist, die wenig Strom verbrauchen.