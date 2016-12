Iran-AngermÃ¼nder mit Sepak-Takraw-Sieg

artikel-ansicht/dg/0/

Köln/Angermünde (MOZ) Wissen Sie, was Sepak Takraw ist? War für mich auch absolutes Neuland. Als jetzt aber bekannt wurde, dass zwei Iraner, die derzeit im Asylbewerberheim Angermünde ihr Zuhause haben, ein hochkarätiges Turnier in Köln für sich entschieden haben, lohnte sich die Recherche.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541179/

Die Sportart ist dem Fußball-Tennis ähnlich, nur dass hier das Netz fast in Volleyballhöhe angebracht ist. Spektakuläre Spielszenen, zum Beispiel Volley-Fallrückzieher, sollen zu erleben sein, berichten Insider.

Mit dabei waren also Mahjid Salmani, in seiner Heimat Idol im Sepak Takraw, und Yassin Padida, die ihrer neuen Heimat die Ehre erwiesen und als "Team Angermünde" ins Rennen gingen. In der sogenannten "Division A", der leistungsstärkeren Gruppe, traten in kalter Sporthalle zunächst 14 Teams in zwei Staffeln gegeneinander an, um die Halbfinalisten zu ermitteln. Die Angermünder gewannen dabei elf der bis 15 Punkten ausgespielten Sätze (Tiebreak bis 11), verloren nur fünf und waren damit Gruppensieger. Zweimal wurde mit 2:0 gewonnen, dreimal mit 2:1, nur gegen Cologne 1 gab es eine 1:2-Niederlage.

Somit standen die "iranischen Angermünder" im Halbfinale, wo sie auf das französiche Team aus Evry trafen und dieses zweimal mit 15:10 bezwingen konnten. So spielte man im Endspiel gegen Cupverteidiger Elmshorn 1 - mit 15:10 wurde dieser im ersten Satz bezwungen, aber er drehte das Resultat im zweiten Abschnitt in ein eigenes 15:13. Der Tiebreak, jetzt ebenfalls in voller Satzlänge absolviert, sah "Team Angermünde" mit 15:10 siegreich. Der Cup in Form eines goldenen Federviehs war gewonnen.

Mitte März treffen sich übri-gens zahlreiche europäische Mannschaften in der deutsch-schweizerischen Grenzstadt Basel zum "Swiss-Open"-Turnier. Ob die Angermünder dann wieder mit von der Partie sind, war bisher nicht zu erfahren.