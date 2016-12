Abholschein aus Briefkasten gefischt

artikel-ansicht/dg/0/

Flatow (OGA) Mit reichlich krimineller Energie ausgestattet, ist ein 27-Jähriger am Mittwoch in Flatow unterwegs gewesen. Er wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er sich reichlich verdächtig an einem Briefkasten zu schaffen machte. Die Polizei wurde alarmiert. Sie konnte den Mann an der Post-Abholstelle dingfest machen, wo er versucht hatte, ein Paket abzuholen. In dem Paket waren drei neue iPhones.