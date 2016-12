Bleibendes Fanal gegen den Krieg

artikel-ansicht/dg/0/

Brodowin (MOZ) Hell klingt die Glocke durch den Brodowiner Wintertag. Ganz so, als wollte sie das Anliegen der 60 Besucher des Dorfangers in die Weite tragen: Nie wieder Krieg! Ein bleibender Ausdruck dieses Wunsches wird am Freitag dort enthüllt: ein Friedenspfahl versehen mit Schriftzügen, Symbolen und jenem silbernen Glöckchen, das Gisa Rothe so klar erklingen lässt.