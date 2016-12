Silvesterfeiern unter starken Sicherheitsvorkehrungen

artikel-ansicht/dg/0/

K√∂ln (dpa) Unter starken Sicherheitsvorkehrungen feiern die Menschen in den deutschen Großstädten am Samstag den Jahreswechsel. Nach den massiven Übergriffen auf Frauen in der vergangenen Silvesternacht und dem Anschlag in Berlin haben Polizei und Städte vielerorts umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Allein in der Kölner Innenstadt sollen rund 1500 Beamte im Einsatz sein, die Polizei will bei Störungen konsequent einschreiten. Rund um den Dom wird eine "böllerfreie Zone" eingerichtet. Einige Rheinbrücken und Straßen werden gesperrt. Neu installierte Videokameras übertragen Bilder vom Vorplatz des Hauptbahnhofs live ins Polizeipräsidium.

Auf Deutschland größter Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin erwarten die Veranstalter bis zu einer Million Besucher. Auch für die zwei Kilometer lange Feiermeile gilt ein strenges Sicherheitskonzept. Deutlich sichtbar sind zum Beispiel Betonpoller, die als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme aufgestellt wurden. Die große Party "Willkommen 2017" beginnt um 19.00 Uhr auf der großen Bühne am Brandenburger Tor. Für das Musikprogramm haben unter anderem Jermaine Jackson, DJ BoBo, Marianne Rosenberg, Rainhard Fendrich und Bonnie Tyler zugesagt.

In Hamburg setzt die Polizei neben Videotechnik deutlich mehr Personal ein. 530 Beamte sollen an der Reeperbahn und der Großen Freiheit sowie an den Landungsbrücken und auch am Jungfernstieg im Einsatz sein. Das sind 50 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die beliebten Treffpunkte, wo jedes Jahr Tausende Menschen Silvester feiern, werden auch durch Betonblöcke oder Fahrbahnsperrungen geschützt.