Panzerturm unterm Mittelstreifen der A 11

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541187/

Genau am 26. September 1936 wurde der Verkehr auf der nagelneuen Betonpiste zwischen Joachimsthal und Stettin freigegeben. Es war die damalige Strecke 54 - eine der ältesten deutschen Autobahnen. Der erste Abschnitt zwischen Berlin und Joachimsthal ging bereits im Mai 1936 in Betrieb. Das Deutsche Reich nutzte den in Rekordgeschwindigkeiten vorangetriebenen Bau gern für Propagandazwecke.

Die spätere Autobahn 2, die dann die Bezeichnung A 11 erhielt, ist eng mit der deutschen Geschichte verbunden. Sie erlebte Krieg und Zerstörung, Friedenszeiten und eine grundhafte Sanierung. Heute verbindet sie Deutschland und Polen. Bis jetzt steht im Wald bei Neuhaus ein Gedenkstein, der an den Autobahnbau Mitte der 30er Jahre erinnert. Überall an der mitten durch die wald- und seenreiche Landschaft führenden Trasse entstanden einst Arbeitslager für die Bauleute. Eine im Angermünder Heimatmuseum bewahrte Postkarte zeigt eine Kantine in Wilmersdorf, in der die Arbeiter versorgt wurden.

Von den eigentlichen Bauunterlagen soll nicht mehr viel erhalten sein, berichtet der Gramzower Autobahnmeister Lars Kähler. Lediglich in zeitgenössischen Zeitungsausgaben finden sich Hinweise. Er sammelt seit vielen Jahren Dokumente und Fotografien zur Geschichte der Autobahn, besonders in "seinem" Abschnitt von Joachimsthal bis zur Bundesgrenze Pomellen.

Zum Jubiläum führte Kähler einen bundesweit agierenden Autobahngeschichtsverein an die Autobahn-trächtigen Orte der Uckermark. Immerhin existiert an der Abfahrt Schmölln noch das letzte original erhaltene Reststück einer Reichsautobahn. Doch es gibt auch noch einige Brücken und Unterquerungen, die die Zeit komplett überstanden haben. Die meisten Abschnitte wurden jedoch seit Anfang der 90-iger Jahre saniert, repariert, überbaut oder verändert.

Lars Kähler und seine Mannschaft sitzen im alten Dienstgebäude in Gramzow. Eingeweiht wurde es genau am 23. Dezember 1941 mit einer Weihnachtsfeier. Der alte Reichsadler prangt heute noch über der Eingangstür, natürlich ohne Hakenkreuz. Nach Kriegsende hatte man den Granitblock einfach hinter der Fassade über dem Eingang verschwinden lassen.

Nach dem Krieg beherbergte die Straßenmeisterei zahlreiche Flüchtlinge. Straßenmeister Kettlitz beschrieb im September 1945 die teils chaotischen Zustände. Aus Brennholzmangel hatten die provisorisch untergebrachten Bewohner alles verheizt, was nicht niet- und nagelfest war. Auch Teile der technischen Ausstattung fehlten.

In den Wirren der Nachkriegszeit wurde sogar die große Wagenhalle beschlagnahmt, um dort Getreide zu lagern. Erst nach langem offiziellem Briefverkehr konnte der reguläre Betriebsdienst wieder aufgenommen werden.

Doch der Krieg hat gerade an der Autobahn 11 bis heute Spuren hinterlassen. Ein Großteil der Brücken sollten von Pionieren der Wehrmacht und dem Volkssturm gesprengt werden. Diese nutzten Seeminen, hatten aber Initialprobleme mit diesen Sondersprengstoffen. Nur wenige explodierten, weshalb die wuchtigen Minen jahrzehntelang unter den Brücken verborgen blieben.

Wie viel scharfe Munition an der Autobahn niederging, brachten die zahlreichen Baustellen der 90er Jahre hervor: Neben Granaten und erheblichen Mengen an Kriegsgerät tauchte 1998 im Mittelstreifen sogar ein kompletter Panzerturm auf, der im Krieg zerschossen und danach einfach an Ort und Stelle in einen Bombentrichter im Mittelstreifen der Autobahn "geschubst" wurde.

Auch an Kuriositäten hatte die A 11 Einiges zu bieten. So gab es extra für Jäger und Forstbedienstete mehrere eigene Fußgängerüber- und Unterführungen mit Treppen. Und wegen einer mächtigen Linde hatten die Planer in den 30er Jahren gar den Mittelstreifen verbreitern lassen und beide Fahrstreifen im weiten Bogen drum herum geführt. Bei den ersten Bauarbeiten tauchte ein uraltes Steinkistengrab bei Pfingstberg auf. Es wurde mit Feldsteinen geschützt und mit einer Gedenkplatte versehen.

Nach der Wiedervereinigung und dem wachsenden Transit Richtung Polen beherrschten kilometerlange Warteschlangen mit ausrangierten Autos auf Anhängern einen kompletten Fahrstreifen. Inzwischen ist aber auch die eigens errichtete Grenzübergangsstelle Pomellen schon wieder Vergangenheit. Autos haben freie Fahrt bis Stettin.

Manchmal lebt die Geschichte aber auch weiter: Im Juni 2016 verschickte das Amtsgericht Prenzlau ein Schreiben mit der Adresse "Reichsautobahnen, vertreten durch die Oberste Bauleitung Stettin". Es kam an.