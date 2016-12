Einbruch in Sporthalle

artikel-ansicht/dg/0/

F├╝rstenwalde (MOZ) In der Zeit von Mittwoch bis Freitag drangen Unbekannte gewaltsam in die Sporthalle in der Grünstraße ein. Sie stahlen unter anderem Bargeld, einen Beamer und einen Laptop. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Laut Thomas Gestewitz, Präsident der dort ansässigen Wood Street Giants Fürstenwalde, übersteigt der Sachschaden wohl den Wert des Diebesguts.