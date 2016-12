Programm der ParkbÃ¼hne fÃ¼r 2017 steht

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Parkbühne liege zwar im Winterschlaf, die Programmplanung für die kommende Saison sei aber bereits fertig, der Vorverkauf laufe, teilt Betreiber Ricardo Liebsch mit. "Die Saison wird am 29. April mit einer der besten Rammstein-Tribute-Bands, mit "Völkerball' eröffnet." Am 13. Mai komme "Rumpelstil" mit dem Taschenlampenkonzert, am 1. Juli werde der Tanzkreis und Musikala ein Musical-Open-Air bieten. Am 1. September ende die Saison mit der Band "Faun", seit mehr als zehn Jahren ein wichtiger Bestandteil der Mittelalterszene.