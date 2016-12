Gesamtschule stellt sich vor

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Die Wilhelm-Conrad-Röntgen-Gesamtschule in der Schönerlinder Straße in Zepernick lädt am Donnerstag, 26. Januar, von 16 bis 20 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Neben den Informationsveranstaltungen für die Aufnahme in die 7. Klasse (16.30 und 18.30 Uhr) sowie 11. Klasse (17.30 und 19.30 Uhr) stellen die Schüler aller Klassenstufen ihre Ergebnisse aus der vergangenen Projektwoche vor. Die Lehrer der Fachbereiche der Sekundarstufen I und II beantworten gerne alle Fragen zum Unterricht.