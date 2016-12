Kurs zur Vorbereitung auf MPU

artikel-ansicht/dg/0/

FĂŒrstenwalde (MOZ) Mit einer Informationsveranstaltung beginnt am 17. Januar der nächste MPU-Vorbereitungskurs für alkoholauffällige Kraftfahrer in der AWO-Suchtberatung Fürstenwalde. Durch die Teilnahme an dem neunwöchigen Gruppenkurs können sich die betreffenden Kraftfahrer auf die medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) vorbereiten.