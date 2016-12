Musikalische NeujahrsgrÃ¼ÃŸe

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Mit beschwingten Operetten- und Walzermelodien begrüßt das Preußische Kammerorchester in Angermünde das neue Jahr 2017. Die Verlagsbuchhandlung Ehm Welk und die Orchestermusiker mit dem Chefdirigenten James Lowe sowie der charmanten Sopranistin Peggy Steiner laden am Freitag, dem 6. Januar, um 19 Uhr wieder zum traditionellen Neujahrskonzert in die Aula des Einstein-Gymnasiums ein. Mit viel Schwung und Humor präsentieren die beliebten Künstler unterhaltsame Orchesterwerke aus verschiedenen Jahrhunderten sowie unvergessene Lieder aus großen Erfolgsoperetten, gewürzt mit Anekdoten und Informationen zu den Stücken und ihren Komponisten. Mit einem Glas Sekt können die Besucher gemeinsam mit Familie Schmook als Initiator der Angermünder Neujahrskonzerte auf ein erfolgreiches 2017 anstoßen. Karten sind ab sofort in der Verlagsbuchhandlung Ehm Welk in der Rosenstraße 3 in Angermünde erhältlich.