Seit 35 Jahren mit Tiershows unterwegs

Breydin (MOZ) "Ich habe es schon lange vorgehabt, die Geschichten über Paula aufzuschreiben", sagt Karl-Heinz Wendorff, alias Carl von Breydin. Inzwischen liegt das Buch "Paula und ihre mopsfidele Rasselbande" vor - in einer kleinen Auflage, wie der Entertainer, der sich selbst auch als Hundenarr bezeichnet, sagt. Aber diese dürfte um so schneller vergriffen sein. Immerhin kennen mehr als fünf Millionen Kinder die Jack-Russel-Hündin Paula durch ihren Song und die Bilder aus dem Internet. Denn die Klicks, die die Hündin mit ihrem Lied dort bereits erhalten, hat, bewegen sich schon seit geraumer Zeit im siebenstelligen Bereich.

Seit 35 Jahren ist der Sänger, Komponist und Moderator Karl-Heinz Wendorff mit seinen Vierbeinern und den Kinderprogrammen unterwegs. Eigentlich hat er Hunde nur, weil die Kinder sie lieben. Er brachte ihnen in 35 Jahren jedoch allerhand Kunststücke bei. So können sie auf einem schmalen Steg balancieren, springen über Hürden oder durch Hula Hoop Reifen hindurch.

Mit der Wendy-Show hatte es in den 80er-Jahren begonnen, mit der Schnuffishow ist er heute noch präsent. Mehrere Generationen von Kindern hat er mit seinen Einfällen begleitet und zur Liebe zu den Tieren angeregt. Und die Freude an den Aktivitäten lässt nicht nach. Nach dem Paula-Song und dem Hörbuch ist nun das Buch zu Paula erschienen.

Die Geschichten aus dem Buch liest er gern in Kindergärten und Grundschulen vor. "Das ist einmal etwas ganz anderes", habe einmal eine Kindergärtnerin zu ihm gesagt. So kann er Paula auch mitbringen, sie lässt sich streicheln und die Kinder können sich schnell mit ihr anfreunden. In dem Paula-Buch erzählt die Jack Russell Hündin, wie sie auf einer kleinen Farm in Brandenburg auf die Welt gekommen ist und ihre ersten Lebenstage verbrachte. Weitere Abenteuer beschäftigen sich mit einem Besuch beim Arzt und der Aufnahme in einem neuen Zuhause. Es gibt eine Rettungsaktion auf einem Teich mit nur dünn gefrorener Eisdecke und zum Abschluss des Buches steht der erste Auftritt von Paula bevor.

Unabhängig von "Paula" präsentiert Carl von Breydin als weiteres Kinderprogramm zusammen mit dem Kreissportbund "Barnikes Sportparty". Dabei handelt es sich um eine Spiel- und Sportparty. Den passenden Song dazu, "Barnike, unser Sportfuchs" hat er selbst komponiert und auf CD aufgenommen. Rund 20000 Kinder, so schätzt er, haben in zehn Jahren Barnikes Sportparty kennengelernt, unter anderem während der alljährlichen Barnimer Sportwochen.

Informationen: und Kontakt: www.karl-heinzwendorff.de sowie sportenter tainer@t-online.d