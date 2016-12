Anteilnahme nach Attacke auf Zustellerin

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Drei Tage nach der Attacke auf eine Zustellerin der Märkischen Oderzeitung ist die Anteilnahme am Schicksal der 81-jährigen Eberswalderin groß. Sie war am Dienstag gegen 3.15Uhr in der Breite Straße von einem Mann überfallen, gewürgt und auf den Kopf geschlagen worden. Eine Platzwunde und Schmerzen am ganzen Körper waren die Folgen.

Im sozialen Netzwerk Facebook haben mehrere Nutzer ihren Ärger und die Trauer über den Vorfall kundgetan. Abgesehen von Spekulationen über die finanzielle Situation der Frau wurden vor allem Genesungswünsche auf digitalem Weg überbracht. "Ganz traurig. Als erstes einmal gute Besserung der Frau", schreibt eine Person in ihrem Kommentar. "Traurig, ich hoffe, dass sie schnell genesen wird", steht in einem anderen. "Der Dame alle guten Wünsche!" heißt es in einem weiteren.

Die Nachricht vom nächtlichen Überfall scheint sich darüber hinaus bis nach Niedersachsen verbreitet zu haben. So wendete sich am Donnerstag eine Dame aus Hannover an die Märkische Oderzeitung, die der Rentnerin ein kleines Präsent zukommen lassen möchte. So sehr habe sie das Schicksal der Zustellerin bewegt. Da die Anonymität des Opfers gewahrt bleiben soll, wird es nach Ankunft in der Redaktion an die Rentnerin weitergereicht.

Neben der Anteilnahme zeigten sich Facebook-Nutzer auch geschockt über die Attacke selbst. "Hoffe, wir bekommen so schnell wie möglich ein Bild vom Täter", heißt es in einem Kommentar. Tatsächlich hatte die Polizei angekündigt, mithilfe einer Zeugin ein Phantombild vom Angreifer fertigen zu lassen. Sobald es fertig ist, werde es der Presse zur Verfügung gestellt, hieß es am Freitag auf Anfrage der Zeitung. Ob es weitere Entwicklungen im Fall gibt, konnte die Pressestelle nicht sagen.