Berlin feiert unter Bewachung

Berlin (MOZ) "Berlin lässt sich seine Freude am Feiern nicht vermiesen", schreibt die Polizei bei Facebook. Mit zum Teil schwer bewaffneten Beamten will sie die Silvesterparty am Brandenburger Tor sichern. Schon am Freitag schlenderten die ersten Besucher über die kostenlose Feiermeile.

Noch während der Kran die schweren Betonklötzer am Pariser Platz ablädt, werden sie von Touristen erklommen. Selfies mit dem Brandenburger Tor im Rücken sind nicht nur begehrt wie eh und je, sondern in diesen Tagen ein Zeichen purer Lebensbejahung. "Man kann sich doch nicht zu Hause einsperren lassen", sagt die 19-jährige Michelle, die mit ihrem Freund Felix aus München angereist ist. Natürlich habe sie nach den Terror-Nachrichten vom Breitscheidplatz mit dem Berlin-Trip gehadert, gesteht die junge Frau. "Doch das Hotel hätten wir trotzdem bezahlen müssen." "Und letztendlich ist es in München genauso gefährlich wie in Berlin", ergänzt ihr Freund. An seinem Handgelenk baumelt eine Tüte von Madame Tussauds. Dort hat gerade Jermaine Jackson die Wachsfigur seines verstorbenen Bruders Michael besucht. Der 62-jährige Musiker wird am Sonnabend unter anderem mit Bonnie Tyler, Marianne Rosenberg, DJ BoBo und Max Giesinger die Bühne am Brandenburger bespielen.

Ob sie den Jahreswechsel wirklich auf der Partymeile verbringen werden, will das junge Paar aus München spontan entscheiden. "Kommt drauf an, ob wir abends noch rein kommen." Am Eingang an der Scheidemannstraße haben sich schon kurz vor der Eröffnung am Freitag um 14 Uhr kleine Schlangen gebildet. In den üblichen Touristenströmen sieht man vereinzelt Panzer und Polizisten mit schwerem Geschütz aufblitzen. Zwischen großen Mülltonnen, in denen die verbotenenen Glasflaschen und Böller entsorgt werden sollen, geht es einzeln zu den Ordnern. Männer werden abgetastet, Frauen bekommen ein rotes Bändchen um die kontrollierte Handtasche. Für Rucksäcke und Rollkoffer stehen Container mit Schließfächern bereit. "Man sieht schon, dass hier aufgerüstet wurde", sagt eine ältere Frau, die mit ihrem Mann aus Rudow angereist ist. Wie auch im Vorjahr wollen sie ganz entspannt am 30. Dezember über die Partymeile schlendern, wenn noch kein Gedränge herrscht. "Natürlich hat man die Terrorgefahr im Hinterkopf. Doch heute scheint die Sonne und das viele fette Essen muss auch abgelaufen werden", sagt der Ehemann.

Auf der großen Bühne gibt es derweil erste Soundchecks. Die Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner fragen sich schon mal probehalber nach ihren guten Vorsätzen. Die richtige "Willkommen 2017"-Party startet am Sonnabend ab 19 Uhr mit einem Vorprogramm. Ab 20.15 Uhr will das ZDF live übertragen. Um Mitternacht werden 6000 Feuerwerkskörper in den Himmel geschlossen. Danach soll ein DJ bis drei Uhr die Menge zum Tanzen bringen. 1700 Polizisten werden die Partymeile zum Teil mit Maschinenpistolen absichern. Insgesamt sind in der Berliner Silvesternacht 2500 Polizisten im Einsatz. Nach den Ereignissen vom Breitscheidplatz habe man die Sicherheitskonzepte angepasst, lässt die Polizei wissen. Und gibt auf Facebook gleich noch Tipps gegen diebische Antänzer: "Weisen Sie klar und unmissverständlich darauf hin, dass Sie bestimmte Dinge, wie zu dichtes Herankommen oder Anfassen, nicht wünschen."

Bierverkäuferin Jaqueline Roth hat das ungute Gefühl, dass es diesmal nicht so voll wie sonst werden könnte. Gemeinsam mit ihrem Verlobten hat sie trotzdem zwei Bierwagen und einen Schwenkgrill aufgefahren. "Angst habe ich nicht. Letztendlich kann es doch jeden überall treffen", meint die 28-Jährige.

Der Meinung sind auch zwei Studenten, die auf dem Pariser Platz Werbeflyer verteilen. "In Aleppo werden jeden Tag Menschen abgeschlachtet. Deswegen schaltet keiner sein Profil-Bild schwarz", sagt die junge Promotion-Mitarbeiterin. Nach Dienstschluss will sie Silvester mit der Familie wie immer auf der Meile feiern. Am meisten freut sie sich auf das Riesenrad. "Wenn die Gondel hoch oben für Minuten stehen bleibt, dann sieht man, wie schön unsere Stadt ist."