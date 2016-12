Marie fÃ¼hrt die Babynamen-Hitliste an

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow/Rüdersdorf (MOZ) Marie war im Jahr 2016 der meistgewählte Mädchenname. Im Klinik-Standort Rüdersdorf wurde er 23 Mal vergeben, in Bad Saarow 10 Mal und in Frankfurt 17 Mal. Bei den Jungen verteidigt Paul das Spitzenfeld - Leon, Max und Alexander holen wieder auf.

Alte Namen sind bei vielen Eltern in diesem Jahr sehr beliebt gewesen. Doch nicht jeder mag, was vielen gefällt. Einige Mütter und Väter wählten auch sehr ausgefallene Vornamen für ihre Babys. Hurricane, Widukind, MD, Luwatikilu, Beat, Gleb, Utz, Kjell, Doerk, Lorne, Pius, Sone und Thies sind Jungen-Namen, die die Rüdersdorfer Standesbeamtin Julia Räde und ihre Kolleginnen in diesem Jahr registriert haben. Auch beim weiblichen Nachwuchs zeigten sich Eltern dort kreativ. Ava, Hedy, Juna, Ylvie, Alva, Asel und Destiny steht zum Beispiel auf den Geburtsurkunden, Freyja, Fria, Holly-Ann, Ivion Joola, Letty, Meena und Ophelia ebenfalls.

Manchmal allerdings sind die Wünsche so speziell, dass auch die Standesbeamtinnen sich Rat holen müssen. "Wir lassen dann ein Namensgutachten anfertigen", sagt Julia Räde. An der Universität Leipzig gibt es beispielsweise eine solche Beratungstelle. Die Rüdersdorferinnen riefen bei dem Mädchennamen Charmeen Néisah an. "Richtige gesetzliche Bestimmungen, wann ein Name abzulehnen ist, gibt es nicht", sagt Julia Räde. Jedoch müsse stets sichergestellt werden, dass das Kindeswohl durch den Namen nicht gefährdet ist.

"Markenprodukte oder Begriffe, die mit dem Anstand kollidieren, gehen nicht", ergänzt Jürgen Knuth, Sozialamtsleiter im Amt Scharmützelsee, wo aufgrund des Helios-Klinikums auch viele Namen beurkundet werden. Ansonsten sei das Namensrecht in den zurückliegenden Jahren sehr liberal geworden. Teilweise lasse sich nicht mehr erkennen, ob es sich um Mädchen oder Jungen handele. "Wenigstens am zweiten Vornamen muss es sich aber ablesen lassen", sagt Julia Räde.

Charmeen Néisah jedenfalls wurde abgelehnt. "Einen solchen Namen in dieser Schreibweise gibt es nicht", habe das Gutachten bestätigt, erklärt die Standesbeamtin. Rund 40 Euro koste ein solches Gutachten die Eltern. Im vorliegenden Falle hätten diese die Schreibweise des ersten Namens schließlich geändert und den zweiten durch einen ganz anderen ersetzt.

Das ganze Prozedere spart sich, wer einen Hitlisten-Namen wählt. Marie zum Beispiel. In Bad Saarow liegt sie mit zehn Nennungen knapp vor Emilia und Mia mit je neun. In Rüdersdorf wurde der Name Marie sogar 23 Mal vergeben - mit deutlichem Abstand vor Charlotte und Sophie. Nur in Frankfurt führt Sophie die Tabelle an. Auf Platz zwei steht aber auch dort Marie.

Bei den Jungen sind die Positionen nicht so klar vergeben. In Rüdersdorf teilen sich Max und Ben den Spitzenplatz, in Bad Saarow führt Leon knapp vor Elias und Ben. Und in Frankfurt hat sich Alexander den Spitzenplatz zurückerobert.

In der Oderstadt waren bis Mitte Dezember knapp 900 Geburten beurkundet worden. In Rüdersdorf waren es 917, und in Bad Saarow 609.