Kameramann im ewigen Eis

Klobbicke (MOZ) Arthur Haack aus Klobbicke wirkte Anfang des 20. Jahrhunderts an den Dreharbeiten für eine Dokumentation in der Arktis mit und erfror. Gemeindechronistin Karin Baron besitzt den Film nun und will ihn mit anderen Mitgliedern einer Interessengemeinschaft vertonen.

Fasziniert von "ihrem Arthur": Orts-Chronistin Karin Baron ist mittlerweile in Besitz des Films "The Land of the Midnight Sun", der 1914 und 1915 in der Arktis entstand. Zusammen mit Mitgliedern einer Interessengemeinschaft bringt sie eine Zeitschrift her

Karin Baron bekam Anrufe - vom Bürgermeister und von einer Einwohnerin aus Breydin. Sie sahen die ZDF-Dokumentation "17 000 Kilometer Kanada" - und fragten sich, ob das erwähnte Klobbicke der gleichnamige Breydiner Ortsteil sein mag. Bei Karin Baron klingelten mit dem Namen Haack die Glocken. Ihr fiel ein, dass ein Herr Haack fast 50 Jahre lang bis 1921 Lehrer in Klobbicke war.

Und wirklich: dessen Sohn Arthur Hack, ein Fotograf, drehte 1914 und 1915 einen Film in der Arktis und erfror dabei. Sein Grab bei Pond Inlet wurde bei den Dreharbeiten des ZDF durch Zufall entdeckt und Ortschronistin Karin Baron fiel der Fall in die Hände. Das war Anfang dieses Jahres. Sie begann zu recherchieren, und fand einiges über Arthur Haack und die Expedition heraus.

Er erreichte 1905 New York, stellte 1908 einen Antrag auf Einbürgerung. 1914 begann die Expedition von Kapitän Joseph Bernier in die Arktis, an der auch ein weiterer Deutscher, Rudolph Franke aus Biesenthal, beteiligt war. Die Expedition dauerte über ein Jahr und kostete Arthur Haack das Leben. Einen Monat nachdem er und Rudolph Franke zum Filmen loszogen und in einen Blizzard gerieten, wurden zunächst die toten Hunde, dann der erfrorene Haack gefunden. Franke hingegen überlebte.

Mittlerweile ist Karin Baron zu weiteren Erkenntnissen gelangt: Sie weiß, dass Arthur Haack blond, blauäugig und 1,80 Meter groß war, sie hat seine digitalisierte Einbürgerungsurkunde, die erst 1914 ausgestellt wurde, und seinen Eid auf die USA sowie einen Beweis für seine Teilnahme an der Expedition. Doch das wohl Bemerkenswerteste ist, dass sie inzwischen die Dokumentation, die damals im ewigen Eis entstand, besitzt. "The Land of the Midnight Sun" - so der Titel - wurde 1988 überarbeitet, der Film existiert noch auf Videokassette. Karin Baron setzte sich mit Philippa Ootoowak, Gemeindearchivarin in Pond Inlet, in Verbindung, durch die sie schließlich Kontakt zu Nationalbibliothek und -archiv Kanadas aufnehmen konnte. Diese wiederum leiteten das Material an Techniker einer anderen Firma weiter, welche den Film in MP4-Format umwandelten.

Karin Baron öffnet die Datei auf ihrem Computer. "Captain J.E. Bernier presents The Land of the Midnight Sun." steht da. Dann ist ein Mann zu sehen, der seinen Hut lüftet. Es ist Kapitän Bernier. Dann ein Schiff, weite Eisfläche und Inuit, die tanzen, Wale und Robben fangen, Tierhäute stapeln. Es ist alles klar zu erkennen, auch wenn der Film das typische Flackern alter Aufnahmen zeigt und einen starken Rotstich hat. Das alles ist vor allem beachtlich, wenn man bedenkt, dass die Dreharbeiten vor über 100 Jahren stattfanden. Kapitän Bernier wollte wohl mit seinem Film der Welt zeigen, wie schwer das Leben und Überleben der Inuit in einer der weltweit nördlichsten Siedlungen war.

Die Gemeindechronistin Karin Baron ist auch in einer Interessengemeinschaft, die zum Verein der Fachwerkkirche Tuchen gehört, aktiv. Die Beteiligten bringen eine Zeitschrift heraus, deren Ausgabe sich im Mai dieses Jahres um Arthur Haacks Geschichte drehte. Die Gruppe hat sich entschlossen, den Film zu vertonen. Denn zu dem Stummfilm gibt es auch eine offizielle Beschreibung, die Karin Baron ebenfalls besitzt.

Arthur Haack, der mit 35 Jahren im Eis erfror, hatte drei Brüder. Karin Baron konnte seinen Stammbaum väterlicherseits bis zu den Großeltern und mütterlicherseits bis zu den Urgroßeltern rekonstruieren. Sie steht nun auch in Kontakt mit zwei Großnichten Arthur Haacks, die noch immer in Klobbicke leben und mittlerweile über 80 und 90 Jahre alt sind. Von ihnen hat sie zum Beispiel ein Foto bekommen - nicht von Arthur selbst, aber von einem seiner Brüder.

"Mein Arthur", seufzt Karin Baron und erzählt von ihrer Reaktion, als sie hörte, dass das Eis auf Grönland taut: "Der darf nicht schmelzen, der soll da sitzen bleiben." Denn beerdigt wurde Arthur Haack sitzend, mit Pfeife im Mund.