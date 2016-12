VerstÃ¤rkung zu Wasser

artikel-ansicht/dg/0/

Gegründet wurde der THW-Verband in der Waldstadt eigentlich Ende 1996. "Als kleiner Stützpunkt in einem kleinen Büro im Brandenburgischen Viertel mit einer Handvoll Mitgliedern", schreibt der Ortsbeauftragte Mirko Wolter in seinem Jahresrückblick. Feiern wollen die mittlerweile 80 Helfer, davon 50 Einsatzkräfte, allerdings lieber im Sommer und haben den Termin für die Geburtstagsparty auf den 15. Juli 2017 verlegt. Es soll etwas größer werden, verrät Wolter gegenüber der MOZ. Zwar gebe es schon Ideen für den Veranstaltungsort, noch aber stehe dieser nicht fest. Die Eberswalder werden natürlich rechtzeitig informiert.

Partyerprobt dürfte die Mannschaft des THW in jedem Fall sein, allerdings eher was Absicherung und Unterstützung von Feierlichkeiten betrifft. So waren die Helfer im zu Ende gehenden Jahr beispielsweise beim Eberswalder Kulturfest FinE vertreten. Mit dabei: ihr neues mithilfe von Lotterie-Sparmitteln der Sparkasse angeschafftes Jetfloat. Dabei handelt es sich um schwimmende Plattformen, die sich je nach Bedarf kombinieren lassen. Zum FinE bauten sie damit einen Bootsanleger im Finowkanal, beim Rosengartenfest in Forst eine Brücke als zweiten Fluchtweg von der Festinsel. Unterstützt hatten die Einsatzkräfte wie in jedem Jahr auch den Eberswalder Stadtlauf. Beim Werbellinsee-Triathlon mussten sie aufgrund eines Unfalls sogar schnell eingreifen.

"Große Einsätze hat es in diesem Jahr keine gegeben", resümiert Mirko Wolter. Den ehrenamtlichen Mitglieder des THW sei solch ein eher ruhiges Jahr, frei von größeren Unfällen und Katastrophen, aber sehr willkommen. Beim Rückblick auf 20 Jahre wird es an Redestoff trotzdem nicht mangeln. Zu Oder- und Elbehochwasser war das THW Eberswalde in den zwei Jahrzehnten seines Bestehens im Einsatz. Unvergessen ist die Notlandung eines diplomatischen Flugzeugs auf dem Parsteiner See 2005. Es konnte mittels Hebekissen, Druckluftflaschen und Kran aus seiner misslichen Lage befreit werden. Unvergessen sind auch die Hilfstransporte zusammen mit Johannitern und dem evangelischen Kirchenkreis nach Weißrussland.

Personell gehe es dem Ortsverband gut. "Entgegen dem Bundestrend erleben wir sogar ein Helferwachstum", sagt Mirko Wolter. Vom Einbruch nach Wegfall der Wehrpflicht, der man durchs Engagement im THW entgehen konnte, habe man sich gut erholt. Vor allem der Erstsemestertag sei jedes Jahr eine gute Möglichkeit, Studenten als neue Mitglieder zu werben.