Leitbild oder Feindbild?

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Für die Landesregierung steht der Entschluss fest: 2019 soll eine Verwaltungsreform die Struktur des Landes Brandenburg gravierend verändern. Auf Grundlage des Leitbildes, das die Landesregierung am 16. Juni 2015 vorgelegt und zur Diskussion gestellt hat - allerdings ohne Diskussionen so richtig aufkommen lassen zu wollen. So wurde das Leitbild nahezu unverändert vom Landtag am 13. Juli 2016 beschlossen. Die rot-rote Regierung gibt vor, dass 2019 aus derzeit 14 Landkreisen zehn (vielleicht auch nur neun!) werden und von den gegenwärtig vier kreisfreien Städten nur Potsdam kreisfrei bleiben soll. Kein Wunder, dass für die angesägten Oberbürgermeister, für alle Kreisfreiheitsliebenden und Zufriedenen (mit der ohnehin erst 2003 geschaffenen Struktur) das Leitbild zum Feindbild reift. Laut Umfragen trauen viele Menschen der Landesregierung in dieser Frage nicht. Kritiker kolportieren, dass 70% der Bürger im Land Brandenburg die Kreisreform ablehnen. Die Resonanz auf die Unterschriftenlisten der Volksinitiative gegen die Kreisreform spricht dafür.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541203/

Was Brandenburgs Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann davon hält, erfuhr BRAWO-Chefredakteur Thomas Messerschmidt im Interview.

Die Landesregierung sieht grundlegenden Reformbedarf. Sie auch?

Unsere Stadt ist heute unbestritten das dynamische und lebendige Oberzentrum des ganzen Westens unseres LandesWir verändern uns täglich, das ist gar nichts Neues, auch nicht für Cottbus und Frankfurt (Oder). Mit Veränderungen haben wir überhaupt kein Problem, es muss danach nur besser werden. Genau diesen Nachweis kann die Landesregierung bisher nicht erbringen. Im Gegenteil: Nach allem, was man bisher dazu lesen konnte, würde unsere Stadt bei der Einkreisung in einen Landkreis an Selbständigkeit, Attraktivität und Bedeutung verlieren.

Als ein Hauptgrund wird der demographische Wandel genannt, obwohl die Trauer-Prognosen für 2030 schon jetzt überholt scheinen...

Genau so ist es: Das Land arbeitet mit veralteten Zahlen. Unsere Stadt hat sich in den letzten Jahren aufgrund der kreisfreien Möglichkeiten und Entscheidungsrechte der Bürgerschaft vor Ort hervorragend entwickelt: Wir zählen über 4.000 Einwohner mehr, als das Land für uns prognostiziert hatte. Wir haben einen starken Zuzug von Familien mit Kindern und Geburtenraten auf Rekordniveau. Wir bauen schon heute Kitas neu, erweitern Hortplätze und wiedereröffnen eine Grundschule. Für unsere wachsende Stadt sind das positive Herausforderungen und kein Vergleich mehr mit der Perspektive der 90er Jahre. Diese positive Trendumkehr hat die Landesregierung leider nicht auf dem Schirm. Die Einkreisung wäre ein großer Rückschlag für die positive Entwicklung unserer Stadt.

Außerdem pocht das Land auf eine "aktive und zukunftsfähige Verwaltung vor Ort, um öffentliche Daseinsvorsorge zukunftsfest und generationengerecht im ganzen Land vorzuhalten." Wie schlecht ist es aktuell um die Verwaltung in Brandenburg an der Havel bestellt?

Dieses Argument ist echtes Eigentor für die Landesregierung: Die kreisfreien Städte arbeiten schon heute aufgrund von kurzen Entscheidungswegen am effektivsten im ganzen Land. Das ist durch das Amt für Statistik der Länder Berlin und Brandenburg eindrucksvoll nachgewiesen. Diese kurzen Entscheidungswege und Ansprechpartner unmittelbar vor Ort sind wichtig für Hilfesuchende, Bürger und Unternehmer. Für uns als Stadt ist das ein wichtiger Standortfaktor. Warum man gerade solche Strukturen kaputt machen will, die funktionieren, bleibt ein Rätsel.

Von der Reform betroffene Landkreise und kreisfreie Städte will das Land finanziell entlasten. Es heißt: "Im Zusammenspiel mit der geplanten Teilentschuldung werden hochverschuldete Kommunen dadurch in die Lage versetzt, dass sie in einem Zeitraum von etwa zehn Jahren auch durch eigenes Handeln schuldenfrei werden und dabei zugleich einen Spielraum für freiwillige Leistungen behalten können." Warum geht das nicht ohne Reform und woraus resultiert der städtische Schuldenberg eigentlich?

Dazu sage ich nur: Na herzlichen Glückwunsch! Das Land hat seine Städte seit Jahrzehnten unterfinanziert und immer mehr Aufgaben ohne Finanzierung übertragen. Wir mussten vor dem Verfassungsgericht sogar auf unser Geld klagen und haben vom Gericht Recht bekommen. Auch die vom Finanzministerium selbst beauftragten Gutachter der Universität Köln haben die Unterfinanzierung bestätigt. Nur hat das Land die Finanzierung der Städte bis heute nicht verändert. Unsere Kämmerei hat ermittelt, dass die Unterfinanzierung durch das Land alleine im Sozial- und Jugendhilfelastenbereich seit 2003 insgesamt 138 Mio. Euro beträgt. Das ist fast unser gesamter Kassenkreditbestand. Es entsteht der Eindruck, dass die Landesregierung mit der Einkreisung von ihrer jahrelangen finanzpolitischen Untätigkeit ablenken und sich aus der Verantwortung ziehen will. Das wird nicht funktionieren.

Hat Ihnen im Laufe der vielen Diskussion die Reform schon einmal plausibel vorrechnen können? Wenn ja, wie lautet das positive Ergebnis?

Nein. Unsere Stadt hat ein Bilanzvermögen von über 660 Mio. Euro. Wir haben in den letzten Jahren unsere Hausaufgaben gemacht und trotz Unterfinanzierung 20 Mio. Kassenkredite sowie 30 Mio. Euro langfristige Verbindlichkeiten abgebaut. Wir haben in 2015 und 2016 positive Jahresergebnisse und einen echten Überschuss erzielt. Selbst nach Abzug der aktuellen Kredite ist unsere Stadt über eine halbe Milliarde Euro wert. Wir brauchen uns wirklich nicht schlecht reden lassen.

Die Landesregierung meint, man würde bei der Einkreisung Geld sparen, hat aber vergessen, dass die Stadt dann eine sehr hohe Kreisumlage von über 40 Mio. Euro ans Havelland bezahlen muss. Da der Kreis dann auch die hohen Sozialverpflichtungen der Stadt übernehmen müsste, wird auch der Kreishaushalt ins Wanken geraten und eine Erhöhung der bisherigen Kreisumlage wäre unausweichlich. Darin zeigt sich deutlich, wie die Landesregierung ihre eigene Finanzverantwortung nur auf andere abwälzen will.

Warum soll Brandenburg an der Havel kreisfrei bleiben: Weil sie einst eine bedeutende Chur- und Hauptstadt war, weil sie Oberzentrum ist oder weil Sie Oberbürgermeisterin bleiben wollen? Warum dann das Bundestagsmandat?

Es geht hier nicht um einzelne Personen, weder für mich persönlich noch für die Oberbürgermeister in Cottbus und Frankfurt (Oder). Es geht um die Zukunft für unsere Städte, Kreise und Gemeinden. Es war sehr beeindruckend und historisch bisher einmalig, dass sich bei der Anhörung im Landtag am 02.06.2016 durch die Bank weg und über alle Parteigrenzen hinaus alle Landräte und alle Oberbürgermeister sowie der Städte- und Gemeindebund und der Landkreistag geschlossen gegen diese unsinnige Kreisneugliederung ausgesprochen haben. Das sollte einer Landesregierung eigentlich zu denken geben, oder?

Machen Sie die Reform (be-)greifbar: Was verliert die Stadt und hätte sie Auswirkungen auf Klinikum, Verkehrsbetriebe, ..., Theater?

Als kreisfreie Stadt haben die Stadtverordneten und damit die Bürgerinnen und Bürger bisher sehr viele Entscheidungsrechte vor Ort. Das betrifft z.B. die ÖPNV-Planung, die Schulentwicklungsplanung, die Trägerschaft für die Gymnasien, Oberschulen und OSZ, große Teile des Sozialbereichs und der Stadtentwicklung. Aufgrund unserer Kreisfreiheit können die Bürgerinnen und Bürger vor Ort über diese Belange und die Verteilung der Mittel selbst entscheiden. All diese Kompetenzen haben wir in den vergangenen Jahren genutzt, um unsere Stadt nach vorn zu bringen und positiv zu entwickeln. Wenn wir die Kreisfreiheit verlieren, entscheiden zukünftig nicht mehr wir vor Ort sondern ein ferner Kreistag und Landrat über wesentliche Belange unserer Stadt. Als Bürgerinnen und Bürger verlieren wir sehr viele der bisherigen demokratischen Mitbestimmungsrechte. Als Oberbürgermeisterin haben mich auch Kollegen angesprochen, deren Städte eingekreist wurden und von ihren Erfahrungen berichtet. Für die Städte wie z.B. Greifswald oder Eisenhüttenstadt war es ein dramatischer Verlust. Deshalb sollten wir als Stadt für unsere Selbstbestimmung einstehen, auch wenn uns der Wind mal ins Gesicht weht.

Profitieren oder verlieren Ihrer Meinung nach die benachbarten Landkreise? Also Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig, der das Amt Beetzsee ans Havelland verlieren würde, oder Landrat Roger Lewandowski, dessen Landkreis zulegen muss?

Ich frage mich auch, was das für eine Landesreform sein soll, bei der man von Verlierer- und Gewinnerlandkreisen spricht? Der Innenminister sprach neulich sogar von "untergehenden Landkreisen". Das ist eine Sprache und Denke, die ich ablehne. Die Menschen haben in den Kreisen, Städten und Gemeinden nach den großen Veränderungen und Umbrüchen nach 1989/90 viel geleistet, haben ihre Orte wieder aufgebaut und eine Heimat gefunden. Es ist schade, dass diese Leistungen nicht gesehen werden und man in Potsdam offenbar denkt, Landesentwicklung am Reißbrett und über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger hinweg machen zu können.

Wie wehren Sie sich und wer wehrt sich mit Ihnen?

Unsere Stadt ist die Wiege der Mark und seit 1881 ununterbrochen kreisfrei. Die Stadtverordneten haben schon vor 135 Jahren hart für die Kreisfreiheit und Selbständigkeit von Brandenburg an der Havel gekämpft und auch unsere heutige Stadtverordnetenversammlung ist sehr engagiert und hat mehrfach einstimmige Beschlüsse und Erklärungen für den Erhalt der Kreisfreiheit abgegeben. Zuletzt haben die Stadtverordneten beschlossen, dass sich unsere Stadt der landesweiten und überparteilichen Volksinitiative für Bürgernähe und gegen die Kreisreform anschließt. Viele andere Städte und Gemeinden unseres Landes sind dort ebenfalls bereits Mitglied geworden. Die Initiative sammelt landesweit Unterschriften gegen die Kreisreform, auch bei uns liegen an über 30 Stellen Unterschriftenlisten aus, u.a. am Rathaus, der Bibliothek, bei der Tourist-Info, in Arztpraxen, Apotheken oder bei Händlern.

Wie glauben Sie, die Landesregierung von ihrem harten Kurs abbringen zu können?

Die Landesregierung hat bisher die Kritik von den Städten, Kreisen und Gemeinden fast vollständig ignoriert. Mittlerweile lehnen 70% der Bürger unseres Landes die Kreisreform ab. Wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger unterschreiben, kann die Landesregierung das Votum der Menschen nicht länger ignorieren, deshalb ist es wichtig, dass viele mitmachen. Es sind schon heute weit über 10.000 Unterschriften zusammengekommen, das werden bis Anfang des kommenden Jahres sicher noch viele mehr werden. Ich kann nur bitten, sich zu informieren, wo die Listen ausliegen. Auf der Homepage der Stadt gibt es dazu auch eine Übersichtskarte.

Und was wird aus Brandenburg an der Havel, wenn die Volks-Revolution nichts bringt? Kann bei dem produzierten Gegenwind mit einem Zugeständnis als Kreisstadt gerechnet werden?

Diese wichtige Frage hat die Landesregierung bis heute ebenfalls nicht beantwortet und aus dem Gesetzentwurf sogar herausgenommen. Offenbar fürchtet man den massiven Protest der bisherigen Kreisstädte, denn fast die Hälfte wird es in der Form nach der Zwangsfusion von Landkreisen nicht mehr geben. Die SPD des Havellandes hat vor wenigen Tagen erklärt, dass unsere Stadt Brandenburg im Falle der Einkreisung nicht Kreisstadt werden solle. Ich finde es schade, wenn manche jetzt versuchen, einzelne Städte gegeneinander auszuspielen. Davon halte ich gar nichts und lehne es ab. Wir sollten stattdessen überlegen, wie wir gemeinsam als Bürger die Entwicklung unserer Gemeinden, Städte und Kreise voranbringen können.

Wie schon gesagt: Unsere Stadt hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt und ist heute das lebendige und dynamische Oberzentrum des gesamten Westens unseres Landes. Diese Entwicklung wäre unsere vielfältigen kreisfreien Entscheidungsrechte nicht möglich gewesen. Als Stadt im Wachstum stehen wir aber auch zukünftig vor großen Herausforderungen, die wir nur dann erfolgreich und bestmöglich meistern können, wenn wir vor Ort selbst entscheiden können. Es wird nicht leicht, aber dafür lohnt es sich doch zu kämpfen.