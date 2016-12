Gefahr fÃ¼r Haut und HÃ¤nde

artikel-ansicht/dg/0/

Prof. Schedler, wie gefährlich sind Böller?

Wenn ein Böller direkt in der Hand explodiert, richtet das schwere Schäden an, so dass wir unter Umständen Finger oder Teile der Hand nicht mehr retten können. Dazu gibt es oft enorme Verbrennungen an Händen und im Gesicht, die zeitgleich versorgt werden müssen. Das bedeutet für den Patienten starke Schmerzen und gleich mehrere Operationen mit langen Krankenhausaufenthalten.

Was sind nach Ihren Erfahrungen als Notarzt die Ursachen?

Bereits die unsachgemäße Handhabung der frei im Handel zu erwerbenden Knaller reicht für schwerste Verletzungen aus. Dazu kommen Mutproben, zu wenig Abstand zum Knaller oder verspätete Reaktionszeiten - etwa nach Alkoholkonsum. Noch gravierender sind die auf dem Schwarzmarkt gekauften oder selbst hergestellten Böller. Aufgrund der fehlenden Sicherheitsvorgaben sind dabei Unglücke fast schon programmiert. Zudem sind die Folgen der deutlich größeren Explosionskraft auch meist verheerender. Deshalb mein dringender Rat: Legale Feuerwerkskörper nur mit der nötigen Vorsicht und im nüchternen Zustand zünden. Keine Böllervorräte am Körper tragen. Und Hände weg von der Schwarzmarktware und selbst gebauten Krachern.

Was soll man tun, wenn das Unglück schon geschehen ist?

Abgetrennte Finger oder ähnliches unbedingt in einem trockenen Behältnis mit in die Klinik bringen. Keine Kühlungen mit Wasser, Eisbeutel oder ähnlichem! Verbrannte Körperteile oberflächlich von Schmutz reinigen. Keine Hausmittel wie Mehl, Butter oder Öl auf verbrannte Oberflächen auftragen, sonderen ausschließlich mit sauberen Tüchern abdecken. Und immer gilt: Rettungsdienst unter der 112 anrufen. Ruhe bewahren!