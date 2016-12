Urteil zu Durchgangsverkehr lÃ¤sst LÃ¤rmgegner hoffen

artikel-ansicht/dg/0/

Die Einwohner von Klein Oßnig (Spree-Neiße) haben den Lärm, Gestank und die Erschütterungen im eigenen Haus satt: Jeden Tag rollen rund 12 000 Autos durch den kleinen Ort an der Bundesstraße 169 in der Nähe von Cottbus - darunter weit mehr als 1000 Lastkraftwagen, mitunter keine zwei Meter von der Hauswand entfernt. Seit Jahren fordern die Anrainer vom Landkreis, ein Durchfahrtsverbot für Lkw über zwölf Tonnen zu verhängen. Bislang jedoch ohne Erfolg. Nun aber gab das Verwaltungsgericht Cottbus einer Klägerin aus Klein Oßnig recht, die sich gegen die übermäßige Gesundheitsbelastung durch Lärm und Abgase zur Wehr setzt und für den Schutz ihres Eigenheims kämpft.

Der Kreis hatte zuvor weitere Verkehrsbeschränkungen abgelehnt. Seit geraumer Zeit gilt in dem Ort zwar Tempo 30. An der Lärmbelästigung habe die Geschwindigkeitsreduzierung jedoch wenig geändert, beklagen Anwohner. Zum Großteil würden Auto- und Lkw-Fahrer das Tempolimit ignorieren.

Eigentlich könnten Laster auf ihrer Fahrt zwischen Cottbus und Dresden die Autobahnen 13 und 15 über das Dreieck Spreewald nutzen. Tatsächlich aber nehmen die Fahrer oft die Abkürzung über die B169 - immerhin sparen sie dadurch mehr als 30 Kilometer Strecke und die dafür fällige Mautgebühr.

Die Abkürzung führt nicht nur durch Klein Oßnig. Auch andere Orte wie Neupetershain, Lindchen, Allmosen und Großräschen klagen über zunehmenden Lkw-Verkehr und somit über Lärm, Gestank und wackelnde Wände. Vor einigen Jahren schon haben sich mehrere örtliche Bürgerinitiativen entlang der B169 von Cottbus bis zur Auffahrt auf die A13 bei Schwarzheide/Ruhland zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen. Eigentlich ist dort eine Ortsumfahrung geplant. Wann die kommt, ist allerdings offen.

Dabei handelt es sich bei der Bundesstraße zwischen Cottbus und Senftenberg in Richtung Sachsen um die am stärksten belastete im Süden Brandenburgs. Allein der Lastkraftverkehr in Klein Oßnig hat laut Bundesanstalt für Straßenwesen innerhalb von fünf Jahren seit Einführung der Autobahn-Maut um knapp 74 Prozent zugenommen. Zudem haben Lärmmessungen ergeben, dass die zulässigen Werte bei Tag und Nacht überschritten werden.

Der Landkreis hat bislang keine Stellungnahme zum Urteil der Cottbuser Verwaltungsrichter abgegeben. Dort heißt es, dass man zunächst die Urteilsbegründung abwarten will.

Indes blicken Lärmgegner auch andernorts in Brandenburg nach dem Urteil hoffnungsvoll in die Zukunft. Jürgen Rudorf, Vorsitzender der Bürgerinitiative GLAS (Gesund Leben am Stienitzsee) aus Hennickendorf (Märkisch-Oderland), spricht von einem "großartigen Erfolg". "Dieser Erfolg wird uns neue Hoffnung geben und Ansporn sein, sich mit allen Rechtsmitteln gegen die gesundheitsgefährdende Verkehrspolitik zur Wehr zu setzen", sagt er. Die Hennickendorfer Initiative fordert, den Lkw-Verkehr in der Nacht überall zu verbieten - auch auf Autobahnen. Darüber hinaus seien Stadtzentren generell für den Lkw-Durchgangsverkehr zu sperren, meint Rudorf.

Inzwischen hat die Bürgerinitiative gemeinsam mit anderen unter anderem aus Rüdersdorf, Birkenwerder und Fredersdorf-Vogelsdorf das "Bündnis der Bürgerinitiativen gegen Lärm" gegründet. In einer ersten Aktion soll im Januar eine Bundestags-Petition auf den Weg gebracht werden. "Dabei geht es darum, dass alle Kommunen, die in ihren Lärmaktionsplänen Maßnahmen zum Schutz ihrer Bürger festgelegt haben, diese gegenüber Straßenverkehrsbehörden auch durchsetzen können", sagt Rudorf.