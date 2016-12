Bienenstock-Chefin zieht Bilanz

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) "Nicht jede Veränderung muss unbedingt negativ zu werten sein. Oftmals kommt es auf uns selbst an, was wir aus diesen Veränderungen machen und wie wir neuen Aufgaben gegenüber stehen", stellte Karin Claus, Projektkoordinatorin des Zehdenicker Mehrgenerationenhaus "Zehdenicker Bienenstock" fest.

Mit dem Ende des Jahres 2016 laufe die zweite Förderphase des Aktionsprogramms der Mehrgenerationenhäuser in Deutschland aus. Es war am 1. Januar 2012 durch das Bundesfamilienministerium aufgelegt worden. Im "Zehdenicker Bienenstock" erinnern sich die Mitarbeiter an intensive Arbeitsjahre mit vielen Partnern im Netzwerk, im Dienste der Menschen in und um Zehdenick. Dabei sei in den Jahren viel Gutes entstanden.

Eine der größten Herausforderung ist der demografische Wandel mit all seinen Auswirkungen. "Das Zusammenwirken zwischen Jung und Alt war und ist dabei ein wichtiger Aspekt, der in unserer immer älter werdenden Gesellschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt", betont Karin Claus. Alter und Pflege, Integration und Bildung, Angebot und Vermittlung von haushaltsnahen Dienstleistungen sowie freiwilliges Engagement seien Handlungsschwerpunkte, die vom Team des Bienenstocks bewältigt wurden. Es sei längst kein Geheimnis mehr: Wer sich freiwillig engagieren möchte, findet im "Bienenstock" eine zentrale Anlaufstelle. "Wer sich für andere engagiert, stärkt damit seine sozialen Kompetenzen und kann sich auch fachlich qualifizieren", erklärt die Projektkoordinatorin. Für einige der jüngeren Freiwilligen sei es sogar ein erster Schritt in Richtung Arbeitsmarkt gewesen. "Eine ganz besondere Freude sind immer wieder die Treffen der Krabbelgruppe, welche wir gemeinsam mit dem Oberhavel Netzwerk ,Gesunde Kinder' im offenen Generationentreff anbieten", so Claus.

Junge Mütter und Väter profitierten von dem Erfahrungsaustausch, während die Krabbelkinder erste soziale Kontakte knüpfen können. Die "Lernhilfe" für Schüler mit Lerndefiziten wird gern genutzt.

Besonders Langzeitarbeitslose und Rentner mit geringen Einkommen nutzen die Lebensmittelausgaben der Zehdenicker Tafel regelmäßig, besuchen die Kleiderkammer und nutzen den Mittagstisch für eine warme Mahlzeit. Die Ein-Euro-Jobber hatten alle Hände voll zu tun, um die Aufträge zu erfüllen.

Bis Ende November 2016 wurden von den Helfern insgesamt 210 Veranstaltungen organisiert, an denen 1 781 Personen teilgenommen haben. Höhepunkte waren unter anderem die Veranstaltungen im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche, das Gospelkonzert und die Kabarettveranstaltung aus Anlass der 800-Jahr-Feier der Stadt Zehdenick. Haushaltsnahe Dienstleistungen erleichtern es Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen, häusliche und berufliche Herausforderungen unter einen Hut zu bringen und den Alltag besser zu meistern. "Zwei Mitarbeiterinnen haben diese Aufgabe übernommen und helfen jüngere Familien bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch ältere Menschen die nicht selten in ihren Bewegungsabläufen eingeschränkt sind, bei der Hausarbeit", erläutert sie. Ein besonderer Schwerpunkt war auch im zurückliegenden Jahr die Betreuung Demenz-Erkrankter. Im "Bienenstock" sind diese Menschen in einer sehr natürlichen Weise im öffentlichen Raum integriert. Überdies beteiligt man sich am Netzwerk der "Lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz" - mit Fachvorträgen, Informationsveranstaltungen, Workshops, Filmvorführungen, Tanz-Tee-Veranstaltungen und einem Volksliedersingen. 2017 wird weiter gemacht, obwohl seit mehreren Monaten die Förderung eingestellt wurde. Karin Claus dankt allen Netzwerkpartnern.