FÃ¶rdergeld fÃ¼r Luther-Musical in Schwedt

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat 65000 Euro Fördergeld für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt bewilligt. Das Geld fließt in das neue Musical-Projekt des Theaters. 2017 widmet es sich dem 500. Jahrestag der Reformation und heißt "Luther - zwischen Liebe, Tod und Teufel". Der Schwedter Intendant Reinhard Simon verspricht ein Pop-Musical, das zum Höhepunkt des Theatersommers werden soll. "Wir werden den großen Reformator auf ungewöhnliche und überraschend moderne Art und Weise auf die Bühne bringen. Der Theaterbesuch wird ein unterhaltsamer Ausflug in die Geschichte für die ganze Familie." Die Vorbereitungen dafür laufen bereits mehrere Jahre und gehen jetzt in die heiße Phase.