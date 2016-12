Das schlÃ¤gt dem Fass den Boden aus!

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Guten Tag, geneigter Leser! Nicht die Weintrinkerfraktion, sondern wir, die Biertrinker und Brauer der Altstädter melden sich wieder zu Wort. Mit hoffentlich für Sie interessantem und amüsantem Lesestoff, der sie so in seinen Bann zieht, dass Sie unbedingt zu einem unserer nächsten Bier-Seminare kommen wollen. Das hoffen wir.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541211/

Doch nun zurück zur Überschrift, einem auch heute noch bekannten Sprichwort - als Ausdruck tiefster Empörung.Woher kommt der Spruch? Liebe Weintrinkerfraktion - nicht traurig sein, aber es kommt vom Bierbrauen daher. Bevor der Hopfen im Mittelalter seinen Siegeszug antrat als Bierwürze und gewann, braute man stattdessen mit vielen einheimischen, aber auch versuchsweise mit exotischen Kräutern sein Bier. Schon damals kannte man die heilsame, aber bei manchen Kräutern auch die unglückselige Wirkung auf den menschlichen Organismus. Auch galt und gilt noch heute der Spruch: "Die Dosis macht das Gift." Das Bierbrauen war wie Brotbacken eine Haushaltstätigkeit, nur wenige brauten kommerziell zum Ausschank. Heute versetzt man sich in geistige und/oder körperliche Ekstase durch den Genuss moderner Drogen. Früher hatte man dazu eine kleine aber feine Auswahl von Kräutern und eine dazu gehörige Portion Wissen um die selbigen (neuerdings erlebt dieses Wissen eine Wiedergeburt). Hatte nun eine Bierbrauerin - diese waren in der Mehrzahl - oder ein Bierbrauer zu viel des Guten an psychodelisch aktiven Kräutern dem holden Getränke hinzugefügt, fielen die Konsumenten des selbigen oft durch ungebührliches oder eigenartiges Verhalten in der Öffentlichkeit auf. Dies wiederum fand Beachtung bei den jeweiligen Gesetzeshütern und Steuereintreibern des Ortes und führte zu Nachforschungen, um auf den Grund des Übels zu kommen. Sehr zügig fand man die Quelle, zur Not auch durch hochnotpeinliche Befragung des Geplagten. Damit solch ein Treiben ein für allemal unterbunden und bestraft wird , musste der Brauer seine "Brühe" bis zu seiner vollständigen Abfüllung selbst trinken und der Rest wurde vernichtet, indem man den Boden aus dem Fass schlug.Nun hatte der schuldige Brauer gleich mehrere Probleme auf einmal:

das teure Fass war kaputt,

das teure Bier war weg

und ihm selbst ging's nach Abklingen der Drogenwirkung wie dem Fass und dem Bier davor...

So gesehen eine recht harte Strafe! Also musste wieder neues Bier gebraut werden, und wie das geht, verehrte Leser, können Sie u.a. bei nachfolgend angeführter Veranstaltung bei den Altstädtern von Brandenburg selbst erfahren.

Die Brau- und Backseminartermine 2017:

14.01., 01.04., 08.07., 21.10.

Prost Neujahr!

Ihre Altstädter Braufrau