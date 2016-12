artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Deutsche Bahn bietet ab morgen allen ICE-Fahrgästen auch in der zweiten Klasse einen kostenlosen Internetzugang an. Das WLAN im Wagen soll deutlich stabiler und leistungsfähiger sein als bisher, kündigte das Unternehmen an. Die Umrüstung der Wagen und die Vorbereitung seien planmäßig bis zum Jahresende abgeschlossen worden, sagte eine Bahnsprecherin. Die Fahrgäste der zweiten Wagenklasse erhalten ein Datenvolumen von 200 Megabyte pro Tag. Danach wird die Datenrate gedrosselt. Für Kunden der ersten Klasse ist das Datenvolumen nicht begrenzt.