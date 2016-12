artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Führung des Schweizer Weltwirtschaftsforums (WEF) hat dazu aufgerufen, die Beziehungen zu Russland zu verbessern. WEF-Direktor Philipp Rösler sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag), "ein Neustart in dieser jetzt so verfahrenen Situation wäre wichtig". Das Leben in Europa könne nur gemeinsam und nicht gegeneinander funktionieren. Es sei an der Zeit, beiderseits entsprechende Signale auszusenden.