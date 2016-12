Schulausbau sorgt fÃ¼r Irritationen

artikel-ansicht/dg/0/

998 000 Euro. Diese anvisierte Summe hat in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung für Irritationen gesorgt. Eingeplant ist das Geld für die Sanierung und Erweiterung des sogenannten Schulcampus Gartenstraße, für die Grund- und Oberschule "Salvador Allende". Die Baumaßnahme ist für 2018 anberaumt.

Im Haushalt sind nun vorerst die vier Maßnahmen Kita-Neubau Lüdersdorf, Ausbau der Ortsverbindung Haselberg-Frankenfeld, Barrierefreiheit im Rathaus sowie ein Grundstückserwerb an der Kreuzung B 167 und Freienwalder Straße eingearbeitet, informierte Kämmerin Angelika Kerstenski. Auch das Projekt Schulcampus in der Gartenstraße stehe unter den pflichtigen Maßnahmen im Haushaltsplan, informierte Angelika Kerstenski weiter. Zur Realisierung des Ausbaus sei allerdings eine Förderung von 66 Prozent notwendig, so die Kämmerin. Bei 998 000 Euro sei die Stadt somit mit rund 350 000 Euro belastet. Ein Sperrvermerk signalisiere die Bindung des Projekts an Fördermittel.

SPD-Fraktionsvorsitzende Jutta Werbelow störte sich an der geplanten Gesamtsumme für das Projekt. "Warum ist diese konkrete Summe im Haushaltsplan festgehalten? Warum ist keine runde Summe, etwa eine Million, eingetragen? Gibt es zu dem Punkt bereits Planungen, die den Stadtverordneten nicht vorliegen? Die Summe kann sich doch im Verfahren auch noch ändern", hakte sie nach und bemerkte, dass sie die Abfolge der Planung nicht nachvollziehen könne. "Sollte nicht erst ein Konzept vorliegen, ehe wir uns mit den Geldern beschäftigen", sagte Werbelow. Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) entgegnete: "Ich bitte Sie, den Punkt zur Kenntnis zu nehmen. Sie können ihre Unterstellungen nicht als Tatsachen in den Raum stellen. Es gibt keine Vorplanungen oder Hinterzimmergespräche. Ich führe die Diskussion öffentlich." "Herr Bürgermeister, es ist unfair wie sie mit uns umgehen", sagte Karla Stumpe (SPD). "Wenn Sie immer abblocken, woher sollen wir es wissen", fügte sie hinzu. Stadtverordnetenvorsitzender Wolfgang Skor (SPD) mahnte die Abgeordneten zur Sachlichkeit.

Friedhelm Zapf (SPD) betonte, dass Fördermittel für ein solches Projekt nur beantragt werden können, wenn die Finanzierung stehe. "Erst dann kann über ein Konzept entschieden werden", sagte Zapf.

Laut Jutta Werbelow habe noch niemand mit der Schule gesprochen. "Wir müssen doch wissen, wie der Bedarf für neue WAT-Räume ist", sagte sie. "Über das Raumnutzungskonzept für die Erweiterung der Grund- und Oberschule wird zu diskutieren sein", sagte der Bürgermeister und erinnerte zugleich an die November-Sitzung des Bildungsausschusses in der Schule. "Für uns hat es noch nie die Frage gegeben, dass die Stadt nicht zur Schule steht", so das Stadtoberhaupt. "Die Diskussion ist müßig. Es ist schade, wenn die Debatte auf einen schiefen Betrag reduziert wird", so Siebert.

Den SPD-Antrag, die Position Sanierung und Ausbau Schulcampus/Gartenstraße vorerst aus dem Haushalt zu streichen, lehnte die Stadtverordnetenversammlung mit zehn Nein-, fünf Ja-Stimmen und drei Enthaltungen ab. Den Haushaltsentwurf 2017/18 nahmen die Stadtverordneten hingegen an. 13 Abgeordnete stimmten dafür, fünf dagegen bei einer Enthaltung.

Vor den Weihnachtsfeiertagen hatte die Stadt Fördermittel im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" vom Land erhalten. Ob und wie viel davon in den Ausbau des Schulcampus Gartenstraße fließen könnten, dazu gab es noch keine öffentliche Stellungnahme.