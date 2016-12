Furcht vor Wasser im Keller

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Nach einstündiger emotional geladener Aussprache über den Bebauungsplan Nummer 33, in dem es um die Erschließung eines rund vier Hektar großen, bislang landwirtschaftlich genutzten Areals an der Akazienstraße geht, zog der Bürgermeister seine Vorlage zurück.

Die Situationen gleichen sich. Genau wie vor 16 Jahren drängen sich aufgebrachte Anlieger der Akazienstraße im Publikum der Gemeindevertretersitzung. Und es scheinen fast dieselben Bedenken zu sein, die sie zu Protokoll geben wollen. Die halbe Stunde Extrafragezeit, die ihnen Regina Boßdorf als Gemeindevertretervorsteherin einräumt, ist nicht ausreichend. Und es sind nicht in erster Linie Fragen, die gestellt werden, sondern es werden Statements abgegeben. Deren Inhalt sich kurz zusammenfassen lässt: "Wir sind gegen eine Bebauung an unserer Straße." Die Gründe sind ebenfalls noch immer dieselben wie vor 16 Jahren. Obwohl sich bereits am angekündigten Bauumfang erhebliche Veränderungen ablesen lassen. So geht es nun nicht mehr um 100 Häuser, die auf dem vier Hektar großen Areal zwischen Akazien- und Landstraße errichtet werden sollen, sondern es sind gerade noch 25. Die Grundstücksgrößen liegen bei 500 Quadratmetern, ein 80 Meter breiter Grünstreifen zur Altbebauung wird auf 140 Metern erhalten bleiben, und sowohl die Bebauungsdichte als auch die Bauhöhe sind die geringsten im Ort, erklärt Bürgermeister Thomas Krieger (CDU). Aber es ist vor allem die Furcht vor dem Wasser in Kellern, die die Anwohner beherrscht.

In der Vergangenheit hatten die Bewohner dieser feuchten Senke viel mit Wasser in ihren Kellern zu tun. Das Problem ist allerdings in den zurückliegenden Jahren nicht mehr in diesem Umfang auftreten. Aber - und das wollen alle verbindlich zugesichert und garantiert bekommen - die Wassersituation auf ihren Grundstücken dürfe sich nicht verschlechtern.

Familie Schneider, die am tiefsten Punkt des Geländes ihr Haus hat, verfügt über einen offenen Brunnen, wie der Mann berichtet. Er habe beobachtet, dass das Wasser "ein Handbreit unter der Kellersohle steht, auch wenn es gerade nicht geregnet hat". Die Wasserstände würden sich zeitverzögert ändern, berichtet er. "An wen kann ich mich wenden, wenn meine Bausubstanz geschädigt wird", fragt er energisch in die Runde der Gemeindevertreter. Winfried Dreger aus der Landstraße meldet sich als Mitglied des Kreistags zu Wort und sieht "eine neue Wählergruppe" voraus, die sich "um das Wohnen in der Gemeinde kümmern wird".

Hinweise vom Bürgermeister und einigen Gemeindevertretern, dass man an dieser Stelle der Debatte noch gar nicht angelangt sei, verhallen wieder ungehört. Die Erregung ist offensichtlich zu groß, um noch einlenken zu können. Heftigen Beifall bekommen die Gemeindevertreter (AFD- und WIR-Fraktionen), die sich gegen das Vorhaben des inzwischen achten oder neunten Grundstücksbesitzers aussprechen. Ausgebuht werden diejenigen (SPD, CDU), die sich darauf berufen, dass man sich über viele Sachverhalte erst äußern könne, wenn man einen Aufstellungsbeschluss gefasst habe und dort die Vorgaben stellen könne.

Es werden auch Zweifel geäußert, dass für die Neuzuziehenden und deren Kinder in der Gemeinde ausreichend Kita- und Schulplätze vorhanden wären. Verwiesen wird auf den Flächennutzungsplan, der das Areal als Grünzug ausweisen würde. Krieger erklärt, dass eine genaue Kartierung erst mit der Beplanung möglich werden könne. Vorwürfe der Befangenheit weist Krieger zurück, da "kein Grundstück in Familienbesitz in einem Bebauungsplangebiet" läge.

Da die Diskussion sich im Kreis dreht, zieht der Bürgermeister zu vorgerückter Stunde die Reißleine und den Aufstellungsantrag für den B-Plan zurück.

Im Januar werden sich die Gremien nun erneut damit beschäftigen. Zudem soll es eine weitere Infoveranstaltung stattfinden.