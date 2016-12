Post baut vor Silvester BriefkÃ¤sten ab

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541219/

Mit Feuerwerk und Böllern soll eigentlich das neue Jahr begrüßt werden - doch so Mancher nutzt die Pyrotechnik für Vandalismus. Oft werden damit Altkleidercontainer oder Briefkästen zerstört, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

"Sowohl die Zahl der Vandalismusfälle als auch der Grad der jeweiligen Beschädigungen von Briefkästen in der Silvesterzeit haben in den letzten Jahren zugenommen", sagte eine Sprecherin der Deutschen Post. Weil Reparaturen nur selten möglich seien, müssten die Kästen neu aufgestellt werden. Dadurch entstünden erhebliche Kosten - im Einzelfall mehrere Hundert Euro.

Die Post trifft seit Jahren Vorsichtsmaßnahmen - aber nicht flächendeckend: "Um möglichen Beschädigungen an den Sendungen und an Briefkästen vorzubeugen, setzen wir an vielen Standorten zur Silvesterzeit so genannte Einwurfsperren ein", erklärt die Post-Sprecherin. Damit würden kurz vor dem Jahreswechsel die Einwurfschlitze verschlossen. "Diese Sperren werden dann am ersten Arbeitstag im neuen Jahr wieder entfernt." Zum Teil würden zum Jahreswechsel Briefkästen sogar komplett abgebaut.

Viele der gut 1100 Altkleidercontainer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Land werden regelmäßig beschmiert oder beschädigt. Die Fälle häufen sich laut DRK-Sprecherin Iris Möker besonders zum Jahresende. "Zu Silvester müssen wir immer wieder feststellen, dass einzelne Behälter durch Brandstiftung oder durch den Einwurf von Knallkörpern zerstört werden", berichtet sie. "Die Täter werden leider nur sehr selten gefasst." Deswegen versuche das DRK, die Container kurz vor der Silvesternacht zu leeren.

Vor allem Container in den Städten würden Opfer von Vandalismus. Jährlich müssten zehn Prozent der Behälter ausgetauscht werden; wegen Brandstiftung, Aufbruch, Schmierereien oder aus Altersgründen. Rund 500 Euro koste das Anschaffen und Aufstellen eines neuen Kleidercontainers.

Vandalismus an Kleidercontainern sei ein ganzjähriges Problem, heißt es bei den Johanniter-Regionalverbänden Oder-Spree und Südbrandenburg. Allerdings sei in diesem Jahr nur einer der insgesamt 55 Behälter durch Brandstiftung zerstört worden. Die gesammelten Kleider waren einer Verbandssprecherin zufolge nicht mehr nutzbar.