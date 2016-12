Jahr der Personalwechsel

artikel-ansicht/dg/0/

Der bedeutendste Personalwechsel vollzog sich in der Kreisverwaltung.

Im 26. Dienstjahr hatte Landrat Burkhard Schröder zum 1. April sein Amt niedergelegt. In der Folge sollte es im Havelland erstmals eine Direktwahl des Landrats geben. Wie in zahlreichen Landkreisen zuvor bereits geschehen, scheiterte das Projekt auch hier. Nach dem ersten Wahlsonntag (10. April) war es zunächst in die Verlängerung gegangen. Zwar vereinte Roger Lewandowski in der Stichwahl am 24. April die meisten Kreuze auf sich, doch hatte er das nötige Quorum von mindestens 20.175 Wählerstimmen knapp verpasst. Deshalb ging die Personalie zurück in den Kreistag, in dem Lewandowski am 20. Juni zum neuen Verwaltungschef gewählt wurde.

Indes erreichte Ralf Tebling am 24. April das Quorum mühelos. Der vormalige Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung hatte sich in Premnitz um den Bürgermeisterposten beworben und den Wahlsieg errungen. Tebling konnte am 1. September die Nachfolge von Roy Wallenta antreten, der nach zwei Amtszeiten nicht wieder kandidiert hatte. Inzwischen ist der Stadtverordnete Christian Peter, im Bürgermeisterwahlkampf war er unterlegen, zum neuen Vorsitzenden der SVV gewählt worden.

In Nennhausen verabschiedet sich Amtsdirektorin Angelika Thielicke. Auf eigenen Wunsch hin beendet sie ihre laufende Amtszeit. Zum 1. Januar wird ihr Ilka Lenke im Amt folgen. Sie hat am 22. Dezember ihre Ernennungsurkunde erhalten.

Alles beim Alten blieb in der Rathenower Stadtverordnetenversammlung. Wegen neuer Machtverhältnisse, durch zwei Übertritte aus dem linken Lager wurde die CDU im Frühling stärkste Fraktion, beanspruchten die Christdemokraten den SVV-Vorsitz für sich. Der Abwahlantrag scheiterte am 20. April mit 13:16 der Stadtverordneten-Stimmen.