artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Besucher des Brandenburger Theaters können ab dem kommenden Mittwoch, 4. Januar, im Foyer Kunst erleben. Malereien, Grafiken, Skulpturen von Klaus Reincke werden in einer Ausstellung und Vernissage gezeigt. Die Vernissage beginnt am 4. Januar um 19.30 Uhr. Über den Künstler: Der Weg zur Bildhauerei war für Klaus Reincke kein direkter, vielmehr führte er über zahlreiche Stationen und verzweigte Wege. Nach seinem Studium an der Meisterschule für Werkkunst in Berlin - zunächst eher auf die angewandte Kunst konzentriert, war der Künstler lange Zeit auf dem Gebiet der Graphik und Malerei tätig. Erst der Ortswechsel nach Münster bzw. Osnabrück, die Gründung seiner eigenen Galerie und die intensive Beschäftigung mit den Werken verschiedenster Bildhauer ließen ihn sein neues und wohl ureigenes Betätigungsfeld, die Bildhauerei, finden. Fußend auf zahlreichen künstlerischen Erfahrungen und Erlebnissen, beginnt er mit der Eroberung eines fremden Terrains und findet schon bald seine neue künstlerische Ausdrucksform in der dreidimensionalen figuralen Gestaltung. Eine Auswahl seiner Werke aus den Bereichen Malerei, Grafiken und Skulpturen werden im Rahmen seiner Ausstellung im Zeitraum von Donnerstag, 5. Januar, bis Sonntag, 5. Februar, im Foyer des Brandenburger Theaters gezeigt. Kuratiert wird die Ausstellung von Horst Vogelgesang. Interessierten können die Werke von Reincke zu den Öffnungszeiten montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 14 Uhr kostenfrei besichtigen.