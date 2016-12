Hundegesetz zu kompliziert fÃ¼r Menschen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Keine Frage, die Hauptstadt hat aufregende Hundejahre hinter sich. Nach immer heftiger werdenden Debatten über Kampfhundeattacken, über die üble Position des Deutschen Schäferhundes in der Beiß-Statistik und vor allem über die gigantischen Mengen von Hundekot auf Gehwegen folgte ein nur mäßig erfolgreicher Entspannungsversuch. Dieser wurde von dem nun ehemaligen Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) initiiert und hörte auf den schönen Namen "Bello-Dialog".

Eigentlich sollten die beiden ab 1. Januar an die Leine. Doch nun verschiebt sich der generelle Leinenzwang. © picture alliance / dpa

Drei Jahre lang diskutierten Hundefreunde und Hundehasser sowie Experten und Politiker über das neue Berliner Hundegesetz. Das trat Ende Juli in Kraft. Allerdings nur Teile von ihm. Zu diesen Teilen gehört die "Beutelpflicht". Wer mit seinem Vierbeiner in der Öffentlichkeit flaniert, muss nachweisen können, dass er stets imstande wäre, die Hinterlassenschaften seines Hundes einzusammeln. Unabhängig davon, ob das Tier vor einer Kontrolle entsprechenden Bedürfnissen nachgegangen ist oder nicht. Das Beutelchen haben Herrchen und Frauchen stets mit sich zu führen. Die Strenge dieser Forderung wird durch ein angedrohtes Bußgeld untermauert, durch den Mangel an Kontrollen aber stark unterminiert.

Ab dem 1. Januar 2017 sollte in Berlin nun auch eine generelle Leinenpflicht gelten. Weil die aber gar nicht so generell ist, gibt es Probleme bei der Umsetzung. Legen Hundehalter etwa einen sogenannten Sachkundenachweis vor, werden sie vom Leinenzwang, zumindest teilweise, befreit. Für diesen "Hundeführerschein" müssen aber noch Rechtsverordnungen geschaffen werden. Deswegen nun die Verschiebung des Einführungstermins auf die Mitte des neuen Jahres.

Aber auch danach wird es kompliziert. Denn Hunde, die vor Inkrafttreten des Gesetzes angeschafft wurden, fallen nicht unter die allgemeine Leinenpflicht. Es sei denn, sie wird speziell für das jeweilige Tier angeordnet. Damit werden weitere Herausforderungen für Kontrolleure geschaffen. Nur: Kontrolleure gibt es ja bislang kaum.