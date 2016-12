artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Im Boden von Brandenburg lagern Hunderte Millionen Barrel Erdöl und Dutzende Milliarden Kubikmeter Gas. An diesem Schatz, der eine beträchtliche Milliardensumme wert ist, will das Land beteiligt werden. Wie aus der Antwort von Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Potsdamer Landtag hervorgeht, wurde erstmals eine Förderabgabe für Kohlenwasserstoffe festgelegt. Demnach fließen zehn Prozent des Marktwertes in die öffentlichen Kassen. Diese Regelung gilt vorerst bis 2025.