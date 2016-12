Der Titel-Sammler

artikel-ansicht/dg/0/

1997 bestritt Lucas bei einer Studiomeisterschaft seinen ersten Wettkampf im Bankdrücken. In den Jahren danach suchte er immer wieder die sportliche Herausforderung, so etwa beim Brandenburgpokal. Doch erst im Herbst 2010 versuchte sich der damals 42-Jährige bei einer deutschen Meisterschaft. "Es hat gleich geklappt."

Das blieb auch in den Folgejahren so. Mittlerweile ist Lucas dreifacher Weltmeister (2012, 2014, 2016), wurde 2013 Europameister und triumphierte mehrfach bei der ostdeutschen Meisterschaft. An einen zweiten Platz bei einem offiziellen Wettkampf könne er sich nicht mehr erinnern. Auch bei nationalen Titelkämpfen ist der Seriensieger des Brandenburgpokals ungeschlagen. Mittlerweile sammelte er bei der "Deutschen" sieben Titel am Stück. "Mein Ziel ist die Marke vom ,Club'", sagt der 100-Kilo-Mann und spielt damit auf den BFC Dynamo an. Der Fußball-Rekordmeister der DDR (diesem hält er seit Jahrzehnten die Treue) holte zehn Trophäen in Folge.

Lucas startet im Schwergewicht der Altersklasse Master I . Die Bestleistung des Mitarbeiters der Oranienburger Stadtwerke (Gruppenleiter Fernwärme) steht bei 235 Kilo - und das ohne unterstützende Kleidung. Bei der International Raw Powerlifting Federation sind Bankdrücker-Shirts nicht erlaubt. Lucas hat sich bewusst für diesen Verband entschieden. "Ich kenne es gar nicht anders. Ich halte nichts davon, mir im Training oder Wettkampf unterstützende Kleidung überzustreifen. Was der Körper bringt, bringt er." Aus seiner Sicht sollte es "in meinem Sport nicht darum gehen, wer das beste Hemd hat". Drücker-Shirts würden schon was bringen. "Das kann im günstigsten Fall 50 Kilo ausmachen."

Aktuell geht es im Training ohnehin nicht um Bestleistungen. "Momentan steht nur allgemeines Fitnesstraining an mit leichten Gewichten und vielen Wiederholungen." Im Sommer und in den Wochen um den Jahreswechsel fährt der Kraftsportler das Pensum herunter. "Ich bin nur im Frühjahr und Herbst aktiv." Daher werde der Sport trotz aller Erfolge auch nie langweilig. "Probleme bei der Motivation hatte ich noch nie."

So freut sich Ronald Lucas schon jetzt auf die anstehende Saison. "Es geht mit dem Brandenburgpokal los. Dann werde ich sehen, was sich entwickelt." Die Europameisterschaft habe er bislang noch nicht auf dem Zettel. "Die DM ist ganz sicher mit dabei. Und es gibt immer neue Geschichten, die für mich interessant sind." So fehle noch der Titel "Mr. Universum" in der Sammlung, scherzt der Oranienburger. "Warum sollte das nicht klappen. Da hat jedes Mal einer von der Erde gewonnen."

Ein Wechsel zum Kraftdreikampf (wo auch Kniebeuge und Kreuzheben zum Programm gehören) sei hingegen überhaupt kein Thema. "Da ist der Aufwand vom Training doch zu hoch. Nebenbei muss ich schließlich noch ein bisschen arbeiten. Vom Sport kann ich nicht leben."