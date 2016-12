Von Meinungsfreiheit und -vielfalt

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Von ein paar technischen Pannen zu Beginn und dem krankheitsbedingten Ausfall zweier Darsteller, für die sich aber kurzfristig Ersatz fand, abgesehen - auch die zweite Auflage der Buckower Bürgerbühne unmittelbar vor Jahreswechsel war am Donnerstag wie schon die Premiere ein Erfolg. Im Mittelpunkt stand diesmal die Medienwelt, einschließlich Meinungsvielfalt, Berichterstattungsqualität und Vertrauensverluste in die Sorgfaltspflicht. Holger Rüdrich, unmittelbarer Nachbar des Kulturcafés "lokal." als Veranstaltungsstätte, gab als Moderator erste Denkanstöße, die in der nachgestellten TV-Talkshow "Menschen im Schönwald" als Einstiegsszene kritisch-satirisch teilweise auf die Spitze getrieben wurden. Der anschließende Meinungsaustausch blieb allerdings sehr sachlich und zielorientiert. Neben konkreten Vorschlägen für das Ortsblatt "Buckower Nachrichten" wurde auch der generelle Wunsch festgehalten, mehr Menschen zur aktiven Begleitung kommunalpolitischer Entwicklungen zu animieren. Ein Bogenschlag zum Thema der ersten Bürgerbühne, die sich dazu als Einstiegsformat sieht, und sicher Kernpunkt einer der nächsten Veranstaltungen.