Wojciech Gawor trifft ins Schwarze

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541238/

Die Abstimmung der MOZ-Leser über den Frankfurter des Jahres 2016 fiel denkbar knapp aus. Am Ende setzte sich Wojciech Gawor mit 25 Prozent der Stimmen gegen Michael Macht, der sich seit zehn Jahren um die Grünflächen am Kliestower See kümmert (24 Prozent), durch.

Das ganze Jahr über hat die Redaktion des Stadtboten Frankfurter, die sich ehrenamtlich engagieren oder in anderer Form bemerkenswerte Tätigkeiten ausüben, auf den roten Sessel gesetzt und sie und ihre Arbeit vorgestellt. Elf Einzelvorschläge und ein Duo kamen letztlich in die engere Wahl. "Es ist eine schwierige Entscheidung, weil alle ihr Bestes geben und noch so viele Ungenannte", schrieb Monika Kaiser, die ihre Stimme dem vielfältig engagierten Peter Fritsch gab, der in der Gesamtwertung auf Platz drei lag.

Wojciech Gawor nahm seinen Preis, einen roten Clubsessel, den es bei Möbel-Boss auch noch in anderen Farben zu kaufen gibt, beim Abschlusstraining der Bogensportler in der Turnhalle des Karl-Liebknecht-Gymnasiums entgegen. "Ich freue mich sehr", sagte der 63-Jährige gerührt, "meine Bogenschützen haben für mich gekämpft." Für ihn sei dieser Sieg vor allem eine Werbung für seinen Sport. Der rote Sessel wird einen Ehrenplatz im Hobby-Zimmer seiner Frau Karin bekommen. "Da passt er farblich sehr gut hinein", sagte Wojciech Gawor. Zudem sei das ein kleines Dankeschön an seine Frau, die nicht nur für ihn abgestimmt hat, sondern ihm auch seit vielen Jahren den Rücken freihalte.

Der gebürtige Warschauer kam 1971, im Alter von 18 Jahren, nach einer Ausbildung zum Radio-Fernseh-Mechaniker nach Frankfurt, um im Halbleiterwerk in der Silizium-Transistoren-Herstellung zu arbeiten. Zurück ließ er seine Familie und seinen Sport, in dem er in Polen so erfolgreich gewesen war, dass er in die Jugendnationalmannschaft berufen wurde. Mitte der 1970er-Jahre trainierte er an der Müllroser Schule die frisch gegründete Sektion Bogensport. Ehe er den Sport in Frankfurt ausüben konnte, sollte es noch mehr als zwei Jahrzehnte dauern. Anfang des neuen Jahrtausends baute Wojciech Gawor, inzwischen Leiter des Selbstlernzentrums im Sprachenzentrum der Europa-Universität Viadrina, die Abteilung Bogenschießen im Preußischen Schützen-Verein (PSV) Frankfurt auf, den er 2006 verließ um das Gleiche beim USC Viadrina zu tun.

Inzwischen trainiert er dreimal in der Woche ehrenamtlich mehr als 50 Bogenschützen: Kinder ab sechs Jahre, Jugendliche und Erwachsene. Jetzt im Winter in der Turnhalle des Gymnasiums, in der warmen Jahreszeit auf dem Platz hinter dem Sprachenzentrum an der August-Bebel-Straße. "Talente erkennt man zeitig", hat er festgestellt, aber Talent allein reiche nicht aus, um ein guter Bogenschütze zu werden. "Man muss fleißig trainieren, denn unser Sport ist technisch sehr anspruchsvoll."

2016 sei für den Sport ein gutes Jahr gewesen. "Viele neue Leute haben mit dem Bogenschießen begonnen. Als Anfänger konnten die zwar noch keine großen Erfolge verbuchen, aber ich hoffe sehr, dass das im neuen Jahr der Fall sein wird", sagt Wojciech Gawor. Im Januar fährt er wieder mit einigen Teilnehmern zur Landesmeisterschaft nach Birkenwerder. Gefragt nach seinen Wünschen für das neue Jahr, lautet die Antwort: "Sponsoren finden, damit wir unseren Platz aufbauen und unseren Aufenthaltsraum gestalten können. Ansonsten läuft alles sehr gut." Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.usc-bogensport-ffo.de.

Auch im neuen Jahr sucht der Frankfurter Stadtbote wieder Menschen, die ehrenamtlich aktiv sind oder auf andere Weise etwas Besonderes vollbracht haben, um sie auf dem roten Sessel vorzustellen. Im Dezember küren die Leser dann den Frankfurter des Jahres 2017. Wenn Sie Vorschläge haben, schreiben Sie uns, per E-Mail an frankfurt-red@moz.de oder per Post an Paul-Feldner-Straße 13, 15230 Frankfurt.